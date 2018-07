Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Fresenius SE nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. Der Medizinkonzern habe im zweiten Quartal etwas besser als vom Konsens erwartet abgeschnitten, schrieb Analystin Veronika Dubajova in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sie glaube, dass eine Anhebung der Jahresziele für den Gesamtkonzern trotz höherer Erwartungen an die Infusionstochter Kabi ausgeblieben sei, da für die Kliniksparte Helios womöglich nur das untere Ende der Ebit-Prognose erreicht werden könne./ck/ajx Datum der Analyse: 31.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0135 2018-07-31/17:22

ISIN: DE0005785604