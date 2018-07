Dow Jones hat von presse1.de eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

SAP Ariba legt das Fundament für intelligente Unternehmen(press1) - Der ungebrochene Trend zur vernetzten Lieferkette beschert SAPAriba rekordverdächtige TransaktionszahlenMünchen, 31. Juli 2018 - Unternehmen, die sich durch echte Intelligenzauszeichnen, basieren auf vernetzten Lieferketten. Mehr als 3,4 Millionendieser Unternehmen setzen auf die Lösungen von SAP Ariba [1], um einesolche moderne Lieferkette aufzubauen. Dass SAP Ariba mit seinem Ariba(R)Network [2] den Nerv der Zeit trifft, zeigt der Transaktionsumsatz von 2,1Milliarde US-Dollar, der zum Ende des zweiten Quartals am 30. Juni in denBüchern stand. Unternehmen aller Größenordnungen nutzen das weltweitumfangreichste Geschäftsnetzwerk mit den zugehörigen Cloud-Applikationen,um ihre Einkaufsaktivitäten über die gesamte Lieferkette hinweg smart undkoordiniert zu managen.Bis zu 90 Prozent des Werts eines Unternehmens stecken in der Lieferkette.Wir reden hier von gekauften und verkauften Waren und Dienstleistungen,von Menschen und Interaktionen, die das Geschäft tagtäglich am Laufenhalten, und von gigantischen Datenmengen, die dabei erfasst und gesammeltwerden", weiß Barry Padgett, President von SAP Ariba. "Damit sich dieserWert möglichst umfassend realisieren lässt, braucht es Lösungen, die alldie Komponenten miteinander verknüpfen und deren Abläufe sowohl schnellerals auch intelligenter machen."Applikationen, die lediglich einzelne Tasks digitalisieren, sind dieserAufgabe nicht gewachsen. Gefragt sind vielmehr integrierte End-to-End-Lösungen [3], die den Komfort und die Agilität von Cloud-Anwendungen mitder Konnektivität und Skalierbarkeit eines globalen Geschäftsnetzwerksverbinden. Genau dies liefert SAP Ariba.Modernes Procurement wie es sein sollteMit den cloudbasierten Source-to-Settle-Applikationen von SAP Ariba undder Business-Suite SAP S4/HANA lassen sich aus Lieferkettendaten undInformationen der SAP Ariba Community im Handumdrehen wertvolleErkenntnisse gewinnen. Auf dieser Basis können die Unternehmen dannintelligente Entscheidungen treffen, die ihnen handfeste wirtschaftlicheVorteile bringen. Allein im zweiten Quartal des Jahres verzeichnete SAPeinen Anstieg der neuen Cloud-Buchungen um 29 Prozent. Maßgeblichen Anteilan diesem Wachstum hat SAP Ariba, das sich bei Unternehmen wie Analystengrößter Beliebtheit erfreut. Nicht umsonst wurde die Lösung zusammen mitSAP Fieldglass [4] im Leaders-Quadranten des Gartner 2018 Magic Quadrantfor Procure-to-Pay Suites [5] positioniert.* Burger King verfolgt ehrgeizige Pläne in Südkorea und Japan, wo essowohl die Anzahl seiner Filialen als auch seinen Umsatz spürbar erhöhenwill. Die Fast-Food-Kette wählte SAP als Partner für die digitaleTransformation und wird SAP S/4 HANA und SAP Ariba einsetzen, um durchprädiktive Analysen auf Grundlage von Echtzeitdaten mehr Effizienz undKontrolle zu erlangen.* Ganzhou Nankang People's Government, eine öffentliche Verwaltungsbehördeim Distrikt Ganzhou, baut ein Geschäftszentrum für die kleinen undmittleren Unternehmen des Stadtbezirks Nankang, für das SAP AribaProjekt eine integrierte One-Stop-Plattform bereitstellen soll. Ziel istes, den beteiligten Firmen die Recherche und Zusammenarbeit innerhalbeines globalen Netzwerks zu ermöglichen, damit sie ihreBeschaffungskosten senken und ihre Expansionschancen erhöhen können.* Der japanische Konsumgüterhersteller Lion Corporation hat eineInitiative zur Stärkung seiner globalen Wettbewerbsfähigkeit gestartet.Mit SAP Ariba will das Unternehmen seine Beschaffungs- undEinkaufsaktivitäten im Marketing digitalisieren, um damit Qualität undTempo der Prozesse zu erhöhen, die Einhaltung von Corporate-Governance-Vorschriften sicherzustellen und die Kosten zu kontrollieren.* JXTG Nippon Oil and Energy strebt einen einheitlichenBeschaffungsprozess an und nutzt die Lösungen von SAP Ariba, umsämtliche Schritte von der Bewertung und Auswahl der Lieferanten bis zuSourcing, Vertragsmanagement und Berichterstattung effizient zu managen.* Über 120.000 neue Verkaufsorganisationen (d. h. mehr als ein Unternehmenpro Minute) haben sich dem Ariba Network angeschlossen, um von denAusschreibungen im Wert von 2,2 Million US-Dollar zu profitieren, diestündlich in SAP Ariba Discovery [6] veröffentlicht werden, und sichihren Anteil am jährlichen Handelsvolumen von mehr als 2,1 Milliarde US-Dollar zu sichern. Wenn das Ariba Network ein Land wäre, würde es zu denzehn Volkswirtschaften mit dem größten Bruttoinlandsprodukt gehören."Mit den Lösungen von SAP Ariba können Unternehmen nicht nur Zeit und Geldsparen, sondern auch nachhaltige, ethisch einwandfreie Lieferkettenaufbauen. Auf diese Weise stärken sie nicht nur ihr Business, sondernmachen die Welt als Ganzes ein bisschen besser. Genau so sollte modernesProcurement aussehen, und so sollten intelligente Unternehmen geführtwerden", erklärt Barry Padgett abschließend.Über SAP AribaMit SAP Ariba können sich Unternehmen untereinander vernetzen, umeffiziente Geschäfte zu tätigen. Im Ariba Network entdecken Einkäufer undLieferanten aus mehr als drei Millionen Unternehmen und 180 Ländern neueMöglichkeiten, arbeiten bei Transaktionen zusammen und bauen ihreBeziehungen aus. Einkäufer können den gesamten Einkaufsprozess steuern undgleichzeitig die Ausgaben kontrollieren, neue Einsparpotenziale erkennenund eine stabile Lieferkette aufbauen. Und Lieferanten können sich mitprofitablen Kunden vernetzen und bestehende Geschäftsbeziehungen effizientausbauen - das vereinfacht die Verkaufszyklen und verbessert dieBargeldkontrolle auf dem Weg dorthin. Das Ergebnis ist ein dynamischer,digitaler Marktplatz, in dem Jahr für Jahr Geschäfte im Wert von über 1Billion US-Dollar getätigt werden.Weitere Informationen über SAP Ariba finden Sie unter http://www.ariba.com/Über SAPAls Marktführer für Unternehmenssoftware unterstützt SAP (NYSE: SAP)Unternehmen aller Größen und Branchen dabei, besser zu laufen. VomBackoffice bis zum Sitzungssaal, vom Lager bis zum Schaufenster, vomDesktop bis zum mobilen Endgerät - SAP versetzt Menschen undOrganisationen in die Lage, effizienter zusammenzuarbeiten undGeschäftsinformationen effektiver zu nutzen, um der Konkurrenz immer einenSchritt voraus zu sein. Mit SAP-Anwendungen und -Services können rund378.000 Kunden profitabel arbeiten, sich kontinuierlich anpassen undnachhaltig wachsen. Weitere Informationen finden Sie unterhttp://www.sap.com./# # #Alle in diesem Dokument enthaltenen Aussagen, die keine historischenFakten sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen, wie sie in den USAdefiniert sind. Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Wörterwie "antizipieren", "glauben", "schätzen", "erwarten", "erwarten","prognostizieren", "beabsichtigen", "können", "planen", "projizieren","vorhersagen", "sollten" und "werden" und ähnliche Ausdrücke, die sich aufSAP beziehen, sollen solche zukunftsgerichteten Aussagen kennzeichnen. SAPübernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zuaktualisieren oder zu revidieren. Alle zukunftsgerichteten Aussagenunterliegen verschiedenen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führenkönnen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungenabweichen. Die Faktoren, die die künftigen Finanzergebnisse von SAPbeeinflussen könnten, werden in den von SAP bei der U.S. Securities andExchange Commission ("SEC") eingereichten Unterlagen ausführlichererläutert, einschließlich des jüngsten bei der SEC eingereichtenJahresberichts der SAP auf Form 20-F. Die Leser werden davor gewarnt, sichübermäßig auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, die nur zumZeitpunkt ihrer Veröffentlichung gültig sind.(C) 2018 SAP SE. Alle Rechte vorbehalten.SAP und andere hierin erwähnte SAP-Produkte und -Dienstleistungen sowiedie entsprechenden Logos sind Marken oder eingetragene Marken der SAP SEin Deutschland und anderen Ländern. Weitere Informationen und Hinweise zuMarken finden Sie unter http://www.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.epxtrademarkPressekontakt:eloquenza PRIna Rohe / Svenja Op gen OorthEmil-Riedel-Straße 1880538 MünchenTel: 089 242 038 0E-Mail: mailto:sapariba@eloquenza.deDies ist eine Mitteilung von press1.de. Für den Inhalt ist ausschließlich press1.de verantwortlich. Rückfragen zu dieser Originaltext-Meldung richten Sie bitte ausschließlich an das jeweils herausgebende Unternehmen./p>

(END) Dow Jones Newswires

July 31, 2018 11:00 ET (15:00 GMT)