Am Dienstag hat der DAX schließlich mit einem kleinen Plus geschlossen, nachdem er lange Zeit im roten Bereich notiert hatte. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 12.805,50 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,06 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.

Mit einem Zugewinn von über acht Prozent bis kurz vor Handelsende platzierten sich die Lufthansa-Aktien an der Spitze der Kursliste. Zwar meldete die Airline für das zweite Quartal einen Gewinnrückgang, dieser fiel aber geringer aus als von vielen Anlegern befürchtet. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Dienstagnachmittag etwas schwächer. Ein Euro kostete 1,1699 US-Dollar (-0,06 Prozent).