Zürich - Beim Asset Manager GAM reissen die negativen Berichte nicht ab. Der Vermögensverwalter hat die Suspendierung eines für ein Milliardenportfolio zuständigen Managers bekanntgegeben, ein Schaden für Kunden ist aber nicht entstanden. Für das erste Semester resultiert, wie bereits bekannt, ein deutlicher Gewinnrückgang wegen hoher Abschreibungen auf einer früheren Übernahme. Am Aktienmarkt sacken die GAM-Titel am Dienstag ab.

Die Suspendierung des für die "Absolute-Return-Bond-Strategie" (ARBF) zuständigen Managers erfolgte nach einer internen Untersuchung, teilte GAM am Dienstag mit. Bei der Untersuchung ging es laut den Angaben um das Risikomanagementverfahren sowie um die Dokumentationspflichten in gewissen Fällen. Die Untersuchung habe keine Bedenken bezüglich seiner Ehrlichkeit aufgeworfen. Weitere Mitarbeitende sind offenbar nicht betroffen.

Finma informiert

Die ARBF-Portfolios beliefen sich per Ende Juni 2018 auf 11 Milliarden Franken. Zusätzlich trage der suspendierte Manager die Mitverantwortung für 2,9 Milliarden in Handelsfinanzierungsfonds und für 653 Millionen Franken in weiteren Anleihen-Portfolios. Man folge nun den "üblichen internen Prozessen" und werde "allfällige weitere Massnahmen" ergreifen, liessen sich die Verantwortlichen lediglich entlocken

Die zuständigen Aufsichtsbehörden würden über die Angelegenheit auf dem Laufenden gehalten, so GAM. Ein Finma-Sprecher ...

