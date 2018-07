Seit Tesla-Chef Elon Musk verkündet hat, sich den Bau einer Fabrik in Deutschland vorstellen zu können, sind das Saarland und Rheinland-Pfalz in Stellung. Beide Bundesländer werben mit ihren Standortvorteilen.

Bei seiner Suche nach einem Standort für ein großes europäisches Werk hat der amerikanische Elektroautobauer Tesla laut Medienberichten auch zwei deutsche Bundesländer im Blick. Ein Insider bestätigte der WirtschaftsWoche, dass es Gespräche und Briefwechsel zwischen Tesla und dem Saarland sowie mit Rheinland-Pfalz gegeben hätte. Konkret gehe es um den Bau einer Fabrik zum Bau von Elektroautos und Batterien. Tesla äußerte sich bislang nicht dazu.

Tesla-Chef Elon Musk hatte im Juni beim Kurznachrichtendienst Twitter geschrieben, Deutschland sei die erste Wahl für ein Tesla-Werk in Europa. Die deutsch-französische Grenze mit ihrer Nähe zu den Benelux-Ländern wäre möglicherweise sinnvoll, erklärte er.

Das Saarland bringt sich in Stellung. Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) und Vize-Regierungschefin und Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger (SPD) hatten schon im Juni in einem gemeinsamen Brief um Tesla geworben und Musk zum Gespräch vor Ort eingeladen. ...

