Freundliche US-Börsen und eine mögliche Entschärfung im Handelsstreit zwischen den USA und China haben die europäischen Aktienmärkte am Dienstag letztlich noch klar im Plus schließen lassen.

Der EuroStoxx 50 rückte um 0,38 Prozent auf 3525,49 Punkte vor. Der Monat Juli verlief stark, wie das Plus von 3,8 Prozent zeigt. Für den britischen FTSE 100 ging es am Dienstag um 0,62 Prozent auf 7748,76 Zähler hoch und der französische Cac 40 gewann 0,37 Prozent auf 5511,30 Punkte.

Positiv kam bei den Anlegern zudem an, dass die japanische Notenbank ihre ultra-expansive Geldpolitik zwar etwas modifizierte, entgegen der Befürchtungen einiger Marktteilnehmer aber nicht straffte. In der weiteren Woche werden auch in Großbritannien und den USA Zinsentscheidungen getroffen./ajx/he

