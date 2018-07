Erstmals gibt es den berühmten Krügerrand auch als Silbermünze. Sie soll die kriselnde Goldindustrie Südafrikas stützen - indirekt.

Die Nervosität ist Richard Collocott anzumerken. Doch als der Marketingchef des südafrikanischen Edelmetallanbieters Rand Refinery eine Silbermünze aus der Metallbox holt, löst sich die Nervosität in Erleichterung auf. "Sie sieht verdammt gut aus, oder?", sagt er bei der Vorstellung des ersten unlimitierten Krügerrands in Silber am Dienstag in Frankfurt.

Mit knapp vier Zentimeter Durchmesser, rund 31 Gramm Gewicht und dem eingeprägten Springbock gleicht die Silbermünze dem berühmten Gold-Krügerrand. Wolfgang Wrzesniok-Roßbach, Chef des Edelmetallhändlers Degussa, knüpft große Erwartungen an die neue Münze. Rund 60 Prozent der von Degussa verkauften Goldmünzen seien Krügerrands. "Wir erwarten, dass der Krügerrand in Silber ebenfalls einen Marktanteil von 40 oder 50 Prozent erreichen kann", sagt er.

Die Südafrikaner hoffen, mit der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...