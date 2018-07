Grundprinzip des Skydesign Raumteilers ist Flexibilität.



Klagenfurt (ots) - Das Kärntner Start-up-Unternehmen skydesign startet diesen Sommer mit einem innovativen Raumteilersystem, das mehr als nur funktional ist: Das Grundprinzip des skydesign Raumteilers ist Flexibilität, individuelle Anpassbarkeit und Optimierung des Energieflusses im Indoor- und Outdoor-Bereich.



Das in Klagenfurt ansässige Start-up [www.graf.news] (http://www.graf.news) wurde vom Unternehmer und Innenarchitekt Robert Graf ins Leben gerufen. Geleitet von der Vision nach funktionaler und ästhetisch hochwertiger Innenarchitektur, entwickelte der Kärntner einen Raumteiler, der auch höchsten Ansprüchen standhält. Flexibler und mobiler Einsatz, individuelle Anpassbarkeit und geschmackvolle Ästhetik sind laut Graf die oberste Priorität des [Produktes] (https://www.presseteamaustria.at/PTA/aufgeschnappt/).



Ein besonderes Anliegen ist dem [www.skydesign.news] (https://www.skydesign.news) Team die Wahl der besten Materialien, um für die Langlebigkeit des Raumteilers garantieren zu können. Für die Bodenplatte wurde deshalb für den Außenbereich, Polyethylen gewählt. Dieses umweltfreundliche Material wird oft für Luxus-Möbel eingesetzt. Für den Innenbereich setzt man auf das schnell nachwaschende und sehr widerstandsfähige Holz von Bambus. Die Stäbe des Raumteilers sind aus feinem Fiberglas gefertigt. Durch diese Materialien ist der Raumteiler Hitze-, Frost- und UV-beständig und besonders langlebig.



