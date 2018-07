Baden-Baden (ots) - Donnerstag, 09. August 2018 (Woche 32)/31.07.2018



18.15 BW: Die Rezeptsucherin in Wissen



"Jägerkohl" heißt das Gericht, das Susanne Nett in Wissen sucht. Aber was das sein könnte? Im Westerwald gibt es bekanntlich viel Wald, viel Wild, viele Jäger und noch mehr Kohl. Wie man das alles in die Küche eines Westerwälders bekommt, das ist die Aufgabe der "Rezeptsucherin".



Donnerstag, 23. August 2018 (Woche 34)/31.07.2018



18.15 BW+RP: Die Rezeptsucherin in Cochem



"Aal grün" heißt das Rezept, das Moderatorin Susanne Nett heute in Cochem an der Mosel suchen darf. Früher soll das ein sogenanntes "Arme-Leute-Essen" gewesen sein. Aber ob der "Aal" auch wirklich ein Aal ist? Und ob es an der Mosel überhaupt noch Aale gibt? Die Rezeptsucherin wird es herausfinden.



Samstag, 25. August 2018 (Woche 35)/31.07.2018



18.45 BW+RP: Stadt - Land - Quiz



Das Städteduell im Südwesten Erstsendung: 07.04.2018 in SWR



Klappbarer Zollstock und Fischer-Dübel - kein Baumarkt kommt ohne diese Artikel aus. Erfunden wurden diese unverzichtbaren Heimwerker-Accessoires im Südwesten: der Dübel in Waldachtal bei Freudenstadt, der "Klappmeter" im südpfälzischen Maikammer. Moderator Jens Hübschen will wissen, wo die Menschen mehr über Erfinder und Erfindungen wissen: in Waldachtal oder in Maikammer?



Was wurde wann erfunden, welche Erfindungen sind heute unverzichtbarer Bestandteil unseres Alltags und welche Erfindungen sind zwar patentiert, aber so skurril, dass sie nie in die Produktion gingen? Aus diesem Themenfeld stammen die Fragen, die Jens Hübschen auf seinem Quiz-Computer dabei hat, wenn er in Waldachtal und Maikammer unterwegs ist und Menschen, die ihm unterwegs begegnen, zu spontanen Quiz-Kandidaten macht.



Sonntag, 26. August 2018 (Woche 35)/31.07.2018



18.05 RP: Ehrensache 2018 live aus Pirmasens



Moderation: Martin Seidler



Zeit ist heute ein knappes Gut und dennoch gibt es Menschen, die ihre Zeit verschenken, sich einsetzen für eine gute Sache und andere Menschen. Rund 1,5 Millionen Menschen in Rheinland-Pfalz engagieren sich in einem Ehrenamt. Ohne ihren Einsatz wäre unsere Welt viel ärmer: Sie hören sich die Nöte von Menschen in Lebenskrisen an, besuchen Senioren im Heim oder trainieren Jugendsportgruppen.



Live vom "Ehrenamtstag" in Pirmasens sendet das SWR Fernsehen die Auszeichnung von Menschen, die sich in besonderer Weise ehrenamtlich für andere einsetzen. Die Preisträger des Ehrenamtspreises stehen im Mittelpunkt der Sendung und werden von einer prominenten Jury ausgezeichnet.



Pop- und Soulsängerin Stefanie Heinzmann, Comedian und Kabarettist Chako Habekost sowie Gabriela Fürstin zu Sayn-Wittgenstein-Sayn stellen die Preisträger vor, die zuvor aus rund 100 eingereichten Vorschlägen ausgewählt wurden. Ministerpräsidentin Malu Dreyer wird den vierten Ehrenamtspreis überreichen und die Preisträger vorstellen. Den sogenannten "Publikumspreis der Ehrensache", küren die Zuschauer der SWR Landesschau RP und die Hörerinnen und Hörer von SWR4.



Zehn Kandidatinnen und Kandidaten werden in den SWRProgrammen porträtiert, dann liegt es am Publikum, zu entscheiden, wer den Publikumspreis erhält. Noch während der Sendung kann abgestimmt werden.



Als Dankeschön für das ehrenamtliche Engagement sorgen Stefanie Heinzmann und ihre Band für die musikalische Unterhaltung. Amüsant und witzig wird der Abend durch Chako Habekost, der Ausschnitte aus seinem Programm auf die Bühne bringt.



Martin Seidler wird die Übertragung moderieren, die live vom Exerzierplatz in Pirmasens gesendet wird.



Donnerstag, 30. August 2018 (Woche 35)/31.07.2018



18.15 BW+RP: Die Rezeptsucherin in Kirchen (Sieg)



Auf der Suche nach dem "Westerwälder Krüstchen" ist Susanne Nett heute im äußersten Nord-Osten von Rheinland-Pfalz, in Kirchen, unterwegs.



"Krüstchen" klingt nach Backofen. Ob die SWR Rezeptsucherin bei den sommerlich heißen Temperaturen einen Westerwälder findet, der sich mit ihr an den privaten Ofen stellt?



Mittwoch, 05. September 2018 (Woche 36)/31.07.2018



22.00 h: Nachgeliefertes Thema beachten!



22.00 "mal ehrlich ... wird das Krankenhaus zum Notfall?" Der SWR Bürgertalk mit Florian Weber



Samstag, 08. September 2018 (Woche 37)/31.07.2018



18.45 BW+RP: Stadt - Land - Quiz



Das Städteduell im Südwesten Erstsendung: 14.10.2017 in SWR



In dieser Sendung zieht Moderator Jens Hübschen die Wanderschuhe an und macht sich auf in den Pfälzerwald und in den Schwarzwald. Genauer gesagt: in die Wälder rund um Edenkoben und Baiersbronn. In diesen Wanderparadiesen will er herausfinden, wer sich zum Thema "Wandern" besser auskennt. Wieder hat er in seinem Quiz-Computer jede Menge Fragen dabei. Mal sehen, wo es besser läuft beim Thema Wandern - im Schwarzwald oder im Pfälzerwald?



Pressekontakt: Grit Krüger, Tel 07221/929-22285, grit.krueger@SWR.de



OTS: SWR - Südwestrundfunk newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7169 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7169.rss2