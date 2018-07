Heideldruck kann wegweisenden Auftrag in den USA einheimsen: Wie der Präzisionsmaschinenbauer kürzlich bekannt gab, habe der Verpackungsdrucker "Warneke Paper Box" mit Sitz in Denver (Colorado) eine "Primefire 106" von Heideldruck bestellt und sogleich mit deren Installation begonnen. Mit dem ersten in den USA installierten Digitaldrucksystem im B1-Format könne das US-Unternehmen neue Einnahmequellen und Wachstumschancen erschließen, hieß es.

Der Grund: Die Druckanlage eigne sich besonders ... (Marco Schnepf)

