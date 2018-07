Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt hat am Dienstag eng um den Schlussstand des Vortages gependelt. Bei uneinheitlichen Einzeltiteln ging er schließlich knapp 0,1 Prozent höher mit 12.806 Punkten aus dem Handel. Im Blick stand die Berichtssaison. Während ausgewählte Einzelaktien wie Lufthansa nach ihren Quartalsberichten sehr stark bewegt wurden, versank der breite Markt im Sommerloch. Vorsicht herrschte vor den Apple-Geschäftszahlen am Abend weiterhin im Technologiebereich, der TecDAX fiel um 1 Prozent.

Lufthansa hoben um 8,3 Prozent ab. Der Gewinnrückgang fiel geringer als befürchtet aus. Zudem wurde die Jahresprognose trotz erhöhter Kostenprognose für Kerosin bestätigt. Händler erklärten die Kursgewinne damit, dass einige Marktteilnehmer stattdessen mit einer Gewinnwarnung gerechnet hätten.

Weiter stark im Markt lagen auch die Bankenwerte. Commerzbank stiegen um 1,6 Prozent und Deutsche Bank um 2,3 Prozent. Damit profitierten beide Aktien von guten Geschäftszahlen der Credit Suisse, mit denen sich die Stimmung für fast alle europäischen Bankentitel weiter stabilisierte.

Fresenius und FMC nach Geschäftszahlen schwach

Für Fresenius ging es dagegen um 4,3 Prozent nach unten und für Fresenius Medical Care um 2,2 Prozent. Fresenius hat zwar die Gewinnprognose für die Tochter Kabi erhöht, hielt aber ein Erreichen des oberen Randes der Umsatzprognose nun für schwieriger.

Im MDAX stiegen Fuchs Petrolub dank deutlich besserer Quartalsdaten um 8 Prozent. Im TecDAX brachen RIB Software mit einem enttäuschenden Lizenzwachstum um fast 8 Prozent ein.

Einen starken Swing legten Osram hin. Zunächst sehr schwach, drehten sie mit den Verkaufsplänen für das Leuchtengeschäft ins Plus und stiegen schließlich um 1,6 Prozent. "Mit den Verkaufsplänen geraten die Quartalszahlen in den Hintergrund", so ein Händler. Die Geschäftszahlen sollen am Mittwoch veröffentlicht werden.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 109,6 (Vortag: 72,8) Millionen Aktien im Wert von rund 3,97 (Vortag: 2,38) Milliarden Euro. Es gab 16 Kursgewinner und 14 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.805,50 +0,06% -0,87% DAX-Future 12.820,00 +0,15% -1,53% XDAX 12.829,18 +0,39% -0,25% MDAX 26.907,38 +0,08% +2,70% TecDAX 2.883,22 -1,00% +14,00% SDAX 12.407,24 +0,35% +4,38% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 161,57% -4 ===

