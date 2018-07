Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag nach einigem Auf und Ab kaum verändert geschlossen. Geprägt wurde der Verlauf von den publizierten Unternehmenszahlen. Einerseits sorgte die Credit Suisse mit einem überraschend starken Quartal für Aufwind bei den Bankenwerten. Andererseits drückten in den USA Sorgen um eine Abkühlung des Technologiesektors auf die Kurse.

Zwischenzeitlich kratzte der Leitindex SMI an der 9'200-Punkte-Marke. Ein Bericht über einen neuen Versuch der Entspannung zwischen den USA und China hatte am Nachmittag den Börsen in den USA und Europa Auftrieb verliehen. Insgesamt hielten sich die Investoren jedoch zurück. Wie es von Händlerseite hiess, warten sie einerseits auf den Zinsentscheid der US-Notenbank Fed vom Mittwoch. Ausserdem steht zur Wochenmitte hierzulande wegen des Nationalfeiertags eine Pause an.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss am Dienstag um 0,12 Prozent höher bei 9'174,33 Punkten. Im Juli hat der Leitindex insgesamt um 6,4 Prozent zugelegt. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) verharrte mit 0,02 Prozent auf 1'503,35 Stellen, der breite Swiss Performance Index (SPI) gab sogar leicht um 0,06 Prozent nach auf 10'898,11 Zähler. Von den 30 wichtigsten Aktien schloss die Hälfte im Plus und die ...

