Tagesausblick für 01.08: Anleger warten auf die Fed. Banken ziehen weiter an!

Die Anleger agierten heute erneut mit angezogener Handbremse. Viele Investoren warten die Entscheidung der US-Notenbanksitzung ab, die morgen Abend ansteht. Ein großer Teil der Marktteilnehmer erwartet noch zwei US-Zinserhöhungen in diesem Jahr. So zeigte der DAX wenige Regung und stabilisierte sich im Tagesverlauf im Bereich von 12.800 Punkten. Im übrigen Europa zeigte sich der italienische FTSE MIB und österreichische ATX überdurchschnittlich gut. Bei den Sektoren stach der EuroStoxx Banks positiv heraus.

Morgen steht neben der US-Zinsentscheidung noch der US-Arbeitsmarktbericht im Fokus. Bei den Einzelunternehmen richten sich die Blicke auf Infineon und VW im Fokus. Heute Abend meldet noch Apple Zahlen zum abgelaufenen Quartal.

Unternehmen im Fokus

Im DAX fielen heute die Aktien von Deutsche Lufthansa, Fresenius und Fresenius Medical Care auf. Die Airline hob nach einem überraschend guten Ergebnis für Q2 regelrecht ab. Die beiden Gesundheitsunternehmen konnten trotz eines optimistischen Ausblicks die Anleger hingegen nicht überzeugen. Vor allem der starke Euro sowie die abgesagte Übernahme von Akron durch Fresenius belasten. In der zweiten Reihe zeigten unter anderem Fuchs Petrolub und RIB Software kräftige Ausschläge. Fuchs Petrolub meldete Unternehmenszahlen, die deutlich über den Erwartungen der meisten Analysten lagen. Die Aktie des Softwarekonzerns RIB Software brach hingegen nach einem enttäuschenden Ergebnis im zweiten Quartal drastisch ein.

Aus Deutschland kommen morgen unter anderem Infineon, MorphoSys, Norma Group, Osram und Volkswagen mit Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal. Aus den USA erwarten Anleger unter anderem die Daten von Sprint, T-Mobil USsowie Tesla und aus Europa Arcelor Mittal, BNP Paribas und Intesa Sanpaolo. Zudem werden Daten zu den Pkw-Absätzen in den USA veröffentlicht. BMW und VW gaben im ersten Halbjahr in den USA kräftig Gas. Daimler legte hingegen den Rückwärtsgang ein.

Wichtige Termine

China - Caixin PMI Industrie für China, Juli

Deutschland - Markit/BME Einkaufsmanagerindex für die deutsche Industrie, Juli

Europa - Markit Einkaufsmanagerindex Industrie für die Euro-Zone, Juli

Europa - Verbraucherpreise Euro-Zone, Juli

USA - ADP-Arbeitsmarktbericht, Juli

USA - Zinsentscheid der Federal Reserve Bank

Charttechnischer Ausblick: DAX

Widerstandsmarken: 12.900/13.000/13.150 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.400/12.500/12.630/12.770 Punkte

Nach einem Test der Unterstützung bei 12.760 Punkten arbeitete sich der DAX am späten Nachmittag wieder auf 12.800 Punkten nach oben. Größere Impulse gibt es jedoch frühestens beim Ausbruch aus der 12.770/12.900-Punkterange.

DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 08.05.2018 - 31.07.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 01.08.2013 - 31.07.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

