Sehr geehrte Geschäftspartner und Aktionäre, Lesen Sie im folgenden Link die heutige Pressemeldung von Creso Pharma: CRESO PHARMA - UPDATE 2. QUARTAL (JUNI)Highlights Creso investiert weiterhin stark in kanadische Cannabis-Aufzuchtanlage, um Fertigstellung des Gebäudes im Q3 2018 zu beschleunigen - erste Umsätze sind für Q1 2019 geplant Indoor-Anlage Mernova in Nova Scotia wird in Q3 2018 fertiggestellt werden, wobei zunächst der Anbau von 100 kg des Produkts geplant ist Übernahme von Kunna S.A.S. durch Creso erfolgreich abgeschlossen und Lizenz für Anbau in Kolumbien erteilt Erfolgreiche Produkteinführungen in Europa führten zu ersten Umsätzen - Umsatzsteigerung ab Q4 2018 erwartet Globale Expansion von Produktsortimenten anibidiol® und cannaQIX® nach...

Den vollständigen Artikel lesen ...