Die mehrheitliche Übernahme des spanischen Cava-Produzenten Freixenet durch die Sektkellerei Henkell ist unter Dach und Fach. Die Europäische Kommission habe der Transaktion zugestimmt, teilte die zur Oetker-Gruppe gehörende Henkell & Co. am Dienstag in Wiesbaden mit.

Henkell hatte im März 50,67 Prozent der Aktien der Freixenet S.A. übernommen. Angaben über den Kaufpreis wurden nicht gemacht. Zusammen mit Freixenet als der Nummer eins im internationalen Markt wolle man den "weltweit führenden Anbieter in der Schaumwein-Branche" bilden.

Die "Lebensmittel Zeitung" berichtete damals, insgesamt sei Freixenet mit 440 Millionen Euro bewertet worden, so dass Henkell etwa 220 Millionen Euro zahle. Die Übernahme-Gespräche hätten sich über zwei Jahre hingezogen.

Die Henkell & Co.-Gruppe mit Sitz in Wiesbaden ist ein internationaler Sekt-, Wein- und Spirituosenhersteller mit Tochterunternehmen in 21 Ländern. Das 1914 gegründete Unternehmen Freixenet ist nach eigenen Angaben Spaniens größter Getränke-Exporteur und weltweiter Cava-Marktführer./tom/DP/he

