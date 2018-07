Waterford, Wisconsin (ots/PRNewswire) - Edstrom Industries, LLC und sein Tochterunternehmen Triple Red Limited mit Stammsitz im Vereinigten Königreich geben heute bekannt, dass das Unternehmen unter dem Namen Avidity Science zusammengeführt wird. Diese Veränderung ist ein wesentlicher Bestandteil des strategischen Plans, ein Unternehmen mit diversifizierten Forschungslösungen zu gründen, das den Bedarf von Wissenschaftlern und Kunden des Gesundheitswesens an Produkten und Services exzellent deckt.



Der neue Name stellt den Anfang eines wichtigen Kapitels in der Geschichte des Unternehmens dar und bietet eine Plattform für weitere Produktlinien und die Eingliederung übernommener Unternehmen. Avidity Science wird seine zusammengelegten Ressourcen zur Entwicklung und Vermarktung von qualitativ hochwertigen Produkten und Lösungen sowie zur Bereitstellung hervorragender Services für seine Labor-Kunden weltweit einsetzen.



Doug Lohse, CEO von Avidity Science, erklärt: "Die Gesellschaften Edstrom und Triple Red verfügen zusammen über 70 Jahre Erfahrung mit dem Angebot von Lösungen für sauberes Wasser und Services für die globale Scientific Community. Unsere stolze Geschichte baut auf der Grundlage von exzellentem Kundenservice auf, mit dem sorgenfreie Unterstützung für unser einzigartiges Angebot an Geräten zur Verfügung gestellt wird. Der Name Avidity Science bringt die Begeisterung zum Ausdruck, mit der wir auf dieser Geschichte aufbauen, unsere Reichweite ausweiten und unserer Vision Rechnung tragen, die Wissenschaft zu fördern und damit die Lebensqualität zu verbessern."



Darüber hinaus ist Avidity Science erfreut, in Verbindung mit dem neuen Unternehmensnamen auch seine neue Website www.AvidityScience.com bekannt zu geben. Die Website ersetzt die bisherigen Websites, die von Edstrom und Triple Red betrieben wurden. "Die neue Website AvidityScience.com wird es unseren Kunden ermöglichen, effizienter mit uns zu kommunizieren und schnell die gewünschten Informationen zu finden. Wir sind im vergangenen Jahr schnell gewachsen und mithilfe dieser Website setzen wir dieses Wachstum fort, indem wir unsere Kunden besser unterstützen", so Clement Feng, VP Marketing and Strategy bei Avidity Science.



Um mehr über Avidity Science zu erfahren, sehen Sie hier das Video an:



Informationen zu Avidity Science



Avidity Science ist ein Weltmarktführer in Wasserreinigungssystemen und Laborgeräten für Einrichtungen der wissenschaftlichen Forschung und des Gesundheitswesens. Seit seiner Gründung im Jahr 1969 hat es durch eine einzigartige Verbindung aus Wasserreinigung und -lieferung, Umweltüberwachung und Servicelösungen eine führende Stellung im Laborforschungsmarkt erreicht. Besuchen Sie uns auf www.AvidityScience.com.



Video - https://mma.prnewswire.com/media/724334/Avidity_Science.mp4



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/716246/Avidity_Science_Logo.jpg



Pressekontakt: Avidity Science LLC - Clement Feng (Clement.Feng@AvidityScience.com +1 262 534 5181)