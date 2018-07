Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Oberbank AG Stamm +0,23% auf 88,2, davor 27 Tage ohne Veränderung , Österreichische Staatsdruckerei Holding -0,56% auf 17,8, davor 7 Tage ohne Veränderung , Agrana -4,2% auf 22,8, davor 4 Tage im Plus (9,3% Zuwachs von 21,77 auf 23,8), Polytec -0,15% auf 13,48, davor 4 Tage im Plus (3,69% Zuwachs von 13,02 auf 13,5), Rosenbauer-1,77% auf 49,9, davor 4 Tage im Plus (4,1% Zuwachs von 48,8 auf 50,8), Gurktaler AG Stamm -2,25% auf 8,7, davor 3 Tage im Plus (13,38% Zuwachs von 7,85 auf 8,9), Uniqa -0,46% auf 8,565, davor 3 Tage im Plus (2,81% Zuwachs von 8,37 auf 8,61), VIG -1,14% auf 24,34, davor 3 Tage im Plus (4,15% Zuwachs von 23,64 auf 24,62), Kapsch TrafficCom -1,62% auf 39,5, davor 3 Tage im Plus (4,02% Zuwachs von 38,6 auf 40,15). ...

