FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH: In der Schweiz bleibt die Börse wegen des Bundesfeiertages mit dem Gedenken an den Rütlischwur geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (18.31 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.525,49 +0,38% +0,61% Stoxx50 3.165,21 +0,43% -0,40% DAX 12.805,50 +0,06% -0,87% FTSE 7.763,41 +0,81% +0,17% CAC 5.511,30 +0,37% +3,74% DJIA 25.473,10 +0,66% +3,05% S&P-500 2.823,44 +0,74% +5,60% Nasdaq-Comp. 7.705,62 +0,99% +11,62% Nasdaq-100 7.267,51 +1,03% +13,62% Nikkei-225 22.553,72 +0,04% -0,93% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 161,58% -3

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 69,07 70,46 -1,5% -1,06 +18,6% Brent/ICE 74,37 74,97 -0,8% -0,60 +15,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.225,00 1.221,76 +0,3% +3,24 -6,0% Silber (Spot) 15,58 15,51 +0,5% +0,07 -8,0% Platin (Spot) 837,95 829,00 +1,1% +8,95 -9,9% Kupfer-Future 2,82 2,78 +1,3% +0,04 -15,6%

Der Goldpreis kämpft mit der Unterstützung bei 1.220 Dollar. Die Fed dürfte am Mittwoch unmissverständlich am Zinserhöhungspfad festhalten, heißt es im Handel zur Schwäche des Edelmetalls.

Erdöl ist günstiger zu haben. Für Druck auf die Preise sorgt die Meldung, wonach US-Präsident Donald Trump bereit ist, sich mit dem iranischen Staatschef Hassan Ruhani zu treffen. Sollte es zwischen USA und Iran eine Annäherung geben, könnte wieder die Spekulation auf mehr iranisches Öl auf dem Weltmarkt die Runde machen, heißt es.

FINANZMARKT USA

Nach der Talfahrt der vergangenen Tage erobern die Nasdaq-Indizes zumindest einen Teil des verlorenen Terrains zurück. Bislang liegt der Dow im Juli trotz der jüngsten Durststrecke noch immer 4,3 Prozent im Plus, S&P-500 und Nasdaq-Composite folgen mit Aufschlägen von 3,1 bzw. 1,6 Prozent. Etwas Unterstützung für den Aktienmarkt kommt von Meldungen, wonach USA und China wieder über den Handel reden wollen. Trotz der möglichen Tagesaufschläge sprechen die Analysten von Morgan Stanley von Ermüdungserscheinungen des Marktes. Die positiven Impulse der jüngsten Zeit stützten nicht mehr und neue seien derzeit kaum in Sicht. Pfizer hat im zweiten Quartal dank guter Verkäufe mehr umgesetzt und deutlich mehr verdient und die Markterwartungen geschlagen. Die Prognose hob Pfizer an. Die Aktie zeigt sich 2,8 Prozent höher. Procter & Gamble liegen 0,4 Prozent im Plus. Der Konsumgüterkonzern hat im vierten Quartal ein nur leichtes organisches Wachstum zustande gebracht. Illumina schießen um fast 11 Prozent nach oben. Das Biotechnologieunternehmen hat besser als erwartet ausgefallene Quartalszahlen vorgelegt. Rambus sinken um 6,3 Prozent. Das Unternehmen hat erstmals seit dem überraschenden Weggang seines CEO Geschäftszahlen vorgelegt und einen Nettoverlust ausgewiesen. AK Steel warnt vor Belastungen durch steigende Rohstoffpreise und dem Ausfall einer Anlage, die Papiere rauschen um 12 Prozent gen Süden. Die Ausgaben und Einkommen der US-Haushalte sind im Juni solide gestiegen, was darauf hindeutet, dass die Verbraucher in der Lage sind, die Wirtschaft anzukurbeln. Das von der Fed favorisierte Preismaß, der PCE-Index, stieg auf Jahressicht um 2,2 Prozent. Die Fed strebt eine Inflation von 2 Prozent an. Die US-Arbeitskosten dagegen sind im zweiten Quartal mit der stärksten Rate seit knapp einem Jahrzehnt gestiegen. Im Vergleich zum Vorquartal war die Zunahme indes etwas langsamer als erwartet. Auf Jahressicht lagen die Arbeitskosten im zweiten Quartal um 2,8 Prozent höher. Der Index der Einkaufsmanager im Großraum Chicago übertraf die Erwartungen. Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im Juli ebenfalls entgegen den Prognosen aufgehellt.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

22:05 NL/Qiagen NV, Ergebnis 2Q

22:30 US/Apple Inc, Ergebnis 3Q

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

Im Laufe des Tages

Osram Licht AG, Ergebnis 3Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

Keine Daten mehr angekündigt.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Unterstützung kam von einer Meldung, nach der die USA und China neue Gespräche zum Handelsstreit führten. Davon profitierten Rohstoffaktien, ihr Branchenindex gewann 1,2 Prozent. Der Rohstoff- und Banken-lastige Londoner FTSE-100 stieg um 0,6 Prozent, noch stärker zeigte sich nur der Mailänder MIB-Index. Etwas nachgelassen hatte der Druck auf Technologie-Aktien mit der freundlicheren Eröffnung der Nasdaq. Zwar stellte ihr Stoxx-Branchen-Index mit einem Minus von 0,4 Prozent noch einen der Verlierer, er schloss aber über Tagestief. Für einen Kurssprung um gut 8 Prozent sorgten die Geschäftszahlen von Lufthansa. Der Gewinnrückgang fiel geringer als befürchtet aus. Der Index der Freizeit- und Reise-Aktien gewann 0,8 Prozent, übertroffen nur von den Rohstoff- und Energiewerten. Bank- und Öl-Aktien stiegen nach guten Geschäftszahlen der Credit Suisse und von BP ähnlich stark wie der Bereich Travel and Leisure. Bei der Credit Suisse stieg das Nettoergebnis deutlicher als prognostiziert. Der Kurs gewann 1,1 Prozent. Bei Deutsche Bank ging die Erleichterungsrally seit ihren guten Quartalszahlen weiter. Die Aktien legten um 2,3 Prozent zu. Auch die italienischen Bankenwerte stiegen überdurchschnittlich und trugen so zu den Gewinnen des MIB-30 bei. Für BP ging es nach guten Geschäftszahlen um 1,4 Prozent nach oben. Für Fresenius und FMC ging es dagegen um bis zu 4,3 Prozent tiefer. Fresenius hatte die Gewinnprognose für die Tochter Kabi erhöht, hielt aber ein Erreichen des oberen Randes der Umsatzprognosespanne nun für schwieriger. Bei Fuchs Petrolub ging es um 8 Prozent höher dank deutlich oberhalb der Markterwartung ausgefallenen Quartalsdaten. Zunächst sehr schwach, drehten Osram mit Verkaufsplänen für das Leuchtengeschäft ins Plus und stiegen schließlich um 1,6 Prozent. Vivendi legte um 3,7 Prozent zu. Die Geschäftszahlen lagen insgesamt im Rahmen der Erwartungen. Ab Herbst sollen bis zu 50 Prozent an der Tochter UMG verkauft werden.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8.13 Uhr Mo, 17.22 Uhr % YTD EUR/USD 1,1706 0,0% 1,1712 1,1715 -2,6% EUR/JPY 130,94 +0,73% 130,35 130,01 -3,2% EUR/CHF 1,1584 +0,13% 1,1564 1,1580 -1,1% EUR/GBP 0,8916 +0,02% 0,8921 0,8911 +0,3% USD/JPY 111,86 +0,72% 111,30 110,97 -0,7% GBP/USD 1,3128 -0,02% 1,3128 1,3148 -2,8% Bitcoin BTC/USD 7.783,41 -4,2% 8.156,17 8.164,58 -43,0%

Am Devisenmarkt deuten sich auf Monatssicht die ersten Verluste für den Dollar seit März an. Der ICE-Dollarindex verliert auf Tagessicht 0,1 Prozent. Der Euro notiert mit knapp über 1,17 Dollar auf ähnlichem Niveau wie am Vorabend, kommt damit aber wieder von den Tageshochs zurück. Die Inflation in der EU lag im Juli etwas über den Erwartungen. Anders der japanische Yen, der zum Greenback deutlicher nachgibt. Die Bank of Japan hat ihre ultralockere Geldpolitik beibehalten und damit einige Anleger auf dem falschen Fuß erwischt.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die Aktienmärkte haben sich ohne einheitliche Richtung gezeigt, tendenziell hellte sich die Stimmung im Handelsverlauf aber auf. Dazu dürfte vor allem die japanische Notenbank (BoJ) beigetragen haben, die grundsätzlich ihren ultralockeren geldpolitischen Kurs bestätigte. Schwache Industrieproduktionsdaten aus Japan und Südkorea gingen in diesem Umfeld eher unter. Auch neue Signale einer ganz leichten Wachstumsabschwächung in China bewegten die Kurse kaum. Die Tokioter Börse reagierte mit einem kleinen Freudensprung auf die Beschlüsse der BoJ und den schwächelnden Yen. Bankenaktien, die im Vorfeld von der Spekulation auf ein steigendes Zinsniveau profitiert hatten, kamen wieder deutlich zurück. Sumitomo Mitsui und Mitsubishi UFJ gaben um 2,7 bzw 2,0 Prozent nach. Insbesondere für Technologieaktien ist die Stimmung in der Region angeschlagen, nachdem aus dem US-Technologiesektor jüngst einige Unternehmen enttäuscht hatten. Samsung büßten 0,4 Prozent ein und sorgten damit für eine gewisse Stabilisierung des Marktbarometers Kospi in Seoul. Eine Schwäche im Smartphone-Geschäft bescherte Samsung rückläufige Umsätze und einen stagnierenden Gewinn im zweiten Quartal.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Fresenius hält Konzernergebnis am oberen Prognoseende für möglich

Der Gesundheitskonzern Fresenius ist guter Dinge, in diesem Jahr beim Konzernergebnis zu konstanten Wechselkursen eher das obere Ende der Prognosespanne erreichen zu können. Das sagte CFO Rachel Empey während der Telefonkonferenz für Analysten und verwies zur Begründung auf die starke Entwicklung der Sparte Kabi, die auch Konzernchef Stephan Sturm hervorhob und dabei insbesondere auf die gute Entwicklung von Kabi in Nordamerika verwies. Bei der Umsatzprognose wird der Konzern dagegen etwas vorsichtiger. So sei das obere Ende der Spanne, die Fresenius zuvor mit einem währungsbereinigten Erlösplus von 5 bis 8 Prozent bekräftigt hat, nach einem währungsbereinigten Umsatzanstieg von 6 Prozent im ersten Halbjahr weniger wahrscheinlich, so die Managerin.

Bayer trennt sich von verschreibungspflichtiger Hautmedizin

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

July 31, 2018 12:34 ET (16:34 GMT)

Bayer trennt sich von einem Teil seines Pharmageschäfts. Das dänische Unternehmen Leo Pharma übernimmt die verschreibungspflichtigen Dermatologika des DAX-Konzerns mit einem Jahresumsatz von zuletzt gut 280 Millionen Euro, wie Bayer mitteilte. Die Leverkusener wollen sich auf ihre frei verkäuflichen Hautpflegeprodukte mit Marken wie Bepanthen und Canesten konzentrieren. Zum Kaufpreis des Geschäfts, das Leo Pharma in diesem Jahr für den US-Markt und im Jahr darauf für alle anderen Märkte übernehmen soll, machte Bayer keine Angaben.

Siemens baut GuD-Kraftwerk für Steag in Herne

Siemens wird für die Steag GuD Herne GmbH in Herne ein schlüsselfertiges Gas- und Dampfturbinenkraftwerk mit Fernwärmeauskopplung (GuD mit KWK) errichten. Darüber hinaus wurde laut dem DAX-Konzern auch ein Langzeitservice-Vertrag abgeschlossen. Das Investitionsvolumen für Herne 6 liege im mittleren dreistelligen Millionen-Euro-Bereich. Der Großteil werde auf Siemens entfallen, sagte ein Sprecher auf Nachfrage von Dow Jones.

Osram stellt Leuchten-Geschäft zum Verkauf

Osram will sein Geschäft mit Leuchten verkaufen und steigt nun in Gespräche mit potentiellen Interessenten ein. "Dank zahlreicher Maßnahmen hat sich die Ertragslage der Geschäftseinheit Lighting Solutions deutlich stabilisiert, so dass wir nun einen geordneten Verkaufsprozess anstoßen. Wir werden künftig einen noch stärkeren Fokus auf wachstumsstarke Zukunftsgeschäfte haben", sagte Olaf Berlien, der Vorstandsvorsitzende der Osram Licht AG.

Sixt Leasing wirbt AutoScout24-Manager fürs Online-Geschäft ab

Die Sixt Leasing SE holt sich einen Branchenkenner für die Leitung ihres Online-Geschäfts ins Haus: Felix Frank werde zum Jahresende von Autoscout24 zu Sixt Leasing wechseln, teilte das Unternehmen mit. CEO Thomas Spiegelhalter bezeichnet Frank als "die Idealbesetzung für diese Position". Auf ihn warte eine große Aufgabe. Er soll als Chief Digital Officer (CDO) einen wesentlichen Teil zum Erreichen "unserer ambitionierten Expansionspläne beitragen", so der CEO weiter.

Qualcomm startet Aktienrückkauf über 10 Milliarden Dollar

Der US-Chipkonzern Qualcomm hat das vor kurzem angekündigte Aktienrückkaufprogramm gestartet. Es wurde mit einer sogenannten "modifizierten holländischen Auktion" begonnen, um eigene Aktien im Wert von bis zu 10 Milliarden US-Dollar zurückzukaufen. Dabei kauft das Unternehmen die Papiere nicht am Markt, sondern Aktionäre erhalten die Möglichkeit, ihre Anteile dem Unternehmen innerhalb einer bestimmten Preisspanne anzudienen. Diese Preisspanne setzte Qualcomm auf 60 bis 67,50 Dollar je Aktie fest.

Procter & Gamble mit vorsichtigem Ausblick

Der Konsumgüterkonzern Procter & Gamble hat im vierten Quartal ein nur leichtes organisches Wachstum zustande gebracht. Der Nettogewinn brach wegen hoher Restrukturierungskosten ein, wobei das Ergebnis je Aktie etwas besser ausfiel als erwartet. Für das laufende Geschäftsjahr 2018/19 gab sich das Unternehmen, das für Marken wie Gillette, Pampers und Ariel bekannt ist, vorsichtig.

Takeda-Übernahmeziel Shire steigert Gewinn deutlich

Geringere Kosten und hoher Umsatz bescherten dem irischen Pharmakonzern Shire im zweiten Quartal einen Gewinnsprung. An der Prognose für das Gesamtjahr rüttelt das Übernahmeziel der japanischen Takeda aber nicht. Das Unternehmen aus Dublin meldete einen Nettogewinn von 615,50 Millionen US-Dollar, nach 240,30 Millionen im Vorjahr. Der Umsatz stieg um 4,6 Prozent auf 3,92 Milliarden Dollar. Das bereinigte Ergebnis je ADS (American Depositary Share) legte auf 3,88 von 3,73 Dollar zu.

