Mainz (ots) - Woche 31/18 Mittwoch, 01.08.



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



5.55 ZDFzoom Alles für die Tonne Deutschland 2018



6.25 planet e.: Garantie vorbei - Gerät kaputt Deutschland 2016



6.55 planet e.: Der Plastik-Fluch Wie wir unseren Planeten vermüllen Deutschland 2018



7.20 Müll in der Megacity Die Geheimnisse von Mumbai Deutschland 2016



8.10 Müll in der Megacity Die Geheimnisse von London Deutschland 2016



8.50 Dem Verbrechen auf der Spur Die Lupe des Sherlock Holmes Großbritannien 2011



9.28 heute Xpress



9.35 Mördern auf der Spur Wenn Ehemänner morden Deutschland 2016



10.05 Dem Verbrechen auf der Spur Eine Frage der Schrift Großbritannien 2011



10.50 Aufgeklärt - Spektakuläre Kriminalfälle Wenn Frauen töten: Marianne Bachmeier Deutschland 2016



11.35 Scientology - Auf der Spur mysteriöser Todesfälle



12.20 Dem Verbrechen auf der Spur Der Faktor Blut Großbritannien 2011



13.05 Terra X Die Welt der Ritter Männer in Eisen (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Beginnzeitkorrekturen:



17.35 Momente der Geschichte II Die Welt des Mittelalters: Von Rittern, Burgen und Hexen Deutschland 2015



18.20 Leschs Kosmos Ausgeliefert: Die Macht der Töne Deutschland 2018



18.50 Wunder der Wissenschaft Bizarre Wolkenlöcher und Killermäuse Großbritannien 2017 (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Beginnzeitkorrekturen:



22.25 Wunder der Wissenschaft Mysteriöse Klumpen und winkende Spinnen Großbritannien 2017



23.10 Mysterien des Weltalls Invasion der Aliens Mit Morgan Freeman USA 2010



23.55 Mysterien des Weltalls Der sechste Sinn Mit Morgan Freeman USA 2010



0.45 heute journal



1.05 Tag der Entscheidung Hitlers Krieg im Osten Deutschland 2017



1.50 Tag der Entscheidung Stalins Griff nach Europa Deutschland 2017



2.30 ZDFzeit Superbauten der Geschichte: Kreml Deutschland 2018



3.15 ZDFzeit Zarensturz - Das Ende der Romanows Deutschland 2017



4.00 ZDF-History Michail Gorbatschow - Weltveränderer und Privatmann Deutschland 2016



4.45 Aufstieg und Fall des Kommunismus Stalins Terror Deutschland 2016



