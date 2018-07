Medienmitteilung

Zürich, 2. August 2018

Vorabinformation zu den Jahresresultaten 2017/18

CREALOGIX mit Rekordumsatz von CHF 87 Mio. im Geschäftsjahr 2017/18. Profitabilität jedoch leicht unter den eigenen Erwartungen.

CREALOGIX befindet sich weiterhin auf dem Wachstumspfad und kann die vorliegenden provisorischen Ergebnisse zum Geschäftsjahr 2017/18 melden:

Der Umsatz stieg stärker als erwartet um 16.4 % auf rund CHF 87.1 Mio. Dies entspricht einem Wachstum von 13.1 % in lokalen Währungen.

Die Profitabilität (EBITDA) war mit CHF 7.0 Mio. leicht unter Vorjahresniveau (CHF 7.3 Mio.). Die EBITDA Marge blieb mit 8.1 % knapp unter den erwarteten >10 %. Dies war hauptsächlich auf einen erfreulicherweise rascheren Umstieg der Kunden vom traditionellen Initiallizenz-Modell auf das SaaS/Miet-Modell zurückzuführen und erhöht die zukünftigen wiederkehrenden Erträge.

Der Reingewinn betrug CHF 0.9 Mio. (Vorjahr: CHF 1.4 Mio.).

Die Internationalisierung schreitet voran: Der Umsatzanteil, der ausserhalb der Schweiz erwirtschaftet wurde, stieg erneut an und erreichte 57 % (Vorjahr 50 %).

CREALOGIX bestätigt die Wachstums- und Profitabilitätsziele: Mittelfristig rechnet die Gruppe mit einem jährlichen Umsatzwachstum von über 20 % und strebt eine Profitabilität (EBITDA) von mehr als 15 % an.

Die Publikation des vollständigen Jahresergebnisses 2017/18 erfolgt am 18. September 2018.

Über CREALOGIX

DieCREALOGIX Gruppe (http://crealogix.com/)ist ein Schweizer Fintech-Top-100-Unternehmen und gehört weltweit zu den Marktführern im Digital Banking. CREALOGIX entwickelt und implementiert innovative Fintech-Lösungen für die Finanzinstitute von morgen. Mit den digitalen Lösungen von CREALOGIX antworten Banken, Vermögensverwalter und andere Finanzinstitute besser auf die sich ändernden Kundenbedürfnisse im Bereich der digitalen Transformation, um sich dadurch in einem extrem anspruchsvollen und dynamischen Markt zu behaupten und ihren Mitbewerbern voraus zu sein. Die 1996 gegründete Gruppe beschäftigt weltweit mehr als 700 Mitarbeitende. Die Aktien der CREALOGIX Gruppe (CLXN) werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt.

Die vorliegende Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die mit gewissen Risiken, Unsicherheiten und Veränderungen behaftet sein können, die nicht voraussehbar sind und sich der Kontrolle der CREALOGIX Gruppe entziehen. CREALOGIX kann daher keine Zusicherungen machen bezüglich der Richtigkeit solcher zukunftsgerichteter Aussagen, deren Auswirkung auf die finanziellen Verhältnisse der CREALOGIX Gruppe oder den Markt, in dem Aktien und anderen Wertschriften der CREALOGIX Gruppe gehandelt werden.

Kontakt

Philippe Wirth, Group CFO

E-Mail:philippe.wirth@crealogix.com

Tel.: +41 58 404 86 62

Jasmin Epp, Corporate Communications Officer

E-Mail:jasmin.epp@crealogix.com

Tel.: +41 58 404 86 52