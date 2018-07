Paris (ots/PRNewswire) -



Coolsailing (https://www.coolsailing.com/de), Teil der Skiset

(https://www.skiset.de/)-Gruppe (Europas größtes Skiverleih-Netzwerk)

bietet ein neues exklusives Versicherungsangebot speziell für den

Yachtchartermarkt an. Neben einer Kautionsabgeltung bietet die

Yachtcharter-Agentur jetzt eine neue Mehrgefahrenversicherung

(Rückführung, Stornierung usw.), einschließlich einer

Zufriedenheitsgarantie für ihre Kunden, an. Dieses neue Angebot

umfasst eine teilweise Erstattung des Mietbetrags und deckt Folgendes

ab:



- Wetterrisiken



- Pannen



- Verzögerungen beim Boarding



- Dienstleistungen nicht im Einklang mit dem Mietvertrag







(Logo:

https://mma.prnewswire.com/media/723790/Coolsailing_Logo.jpg )





"Diese Zufriedenheitsgarantie erfüllt die Erwartungen der Kunden,

die entspannt und gut vorbereitet ihren Törn antreten möchten, ohne

sich über alle möglichen unvorhergesehenen Umstände vor der Abfahrt

oder auf See den Kopf zerbrechen zu müssen. Unser Ziel ist klar

definiert: Wir wollen unseren Kunden näherkommen, indem wir ihnen ein

hochwertiges und passgenaues Angebot bieten", so Charlotte Reynaud,

Verkaufsleiterin von Coolsailing.



Für die Entwicklung dieses innovativen Versicherungsproduktes hat

Coolsailing mit "Presence Assistance", dem führenden

Reiseversicherungsanbieter, zusammengearbeitet. Bitte kontaktieren

Sie das Coolsailing-Team, um ausführlichere Informationen zu

erhalten.



Über Coolsailing:



Coolsailing gehört zur Skiset-Gruppe, der Nummer eins im

Skiverleih. Das Unternehmen ist seit 1998 Spezialist für Yachtcharter

und bietet private Törns in über 80 Reiseziele weltweit an. Das

Angebot von Coolsailing umfasst eine große Auswahl von Mietbooten:

Einrumpfsegelboote, Katamarane, Motorboote, Schoner und Luxusyachten.

https://www.coolsailing.com/de/



Originaltext: Coolsailing

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100065367

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100065367.rss2



Pressekontakt:

Coolsailing

Nadège Rambaldini

+49(0)800-554-5522

presse@coolsailing.com