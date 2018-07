Straubing (ots) - Allen Beteiligten, auch den USA, war klar, dass das ausgehandelte Atomabkommen nur ein Kompromiss war und weitere Verbesserungen im Detail folgen müssen. Doch dies würde ein tiefes Eintauchen in eine komplexe Materie erfordern - und genau dafür ist Trump der völlig falsche Mann. Er beherrscht vor allem den großspurigen, spektakulären Auftritt in der Öffentlichkeit, die Show vor den heimischen Fernsehzuschauern und Wählern. Doch werden sich die geistlichen Machthaber des Iran davon gewiss nicht beeindrucken lassen.



OTS: Straubinger Tagblatt newsroom: http://www.presseportal.de/nr/122668 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_122668.rss2



Pressekontakt: Straubinger Tagblatt Ressortleiter Politik/Wirtschaft Dr. Gerald Schneider Telefon: 09421-940 4449 schneider.g@straubinger-tagblatt.de