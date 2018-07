Anleihe-Investoren integrieren ökologische und soziale Kriterien in den Auswahlprozess. Sie finden diese Faktoren ebenso wichtig wie Finanzkennzahlen.

Investorengespräche mit dem Rohstoffriesen Glencore gehören für viele Finanzprofis zu den weniger angenehmen Aufgaben. Wenn es um schlechte Arbeitsbedingungen in Minen geht, um Umweltverschmutzung, Korruption oder Geldwäsche, fällt der Name Glencore oft. "Das sind keine einfachen Gespräche", sagt ein hochrangiger Finanzmanager, der anonym bleiben will. "Glencore zeigt den Willen, sich zu bessern", sagt er, "aber sie informieren, ehrlich gesagt, nicht gut genug."

Der schlechte Ruf des Konzerns kommt mittlerweile an den Märkten an. Der Aktienkurs hat im vergangenen halben Jahr 20 Prozent eingebüßt. Auch die in fünf Jahren fällige Anleihe des Unternehmens verbuchte Verluste.

Der Fall Glencore zeigt: Firmen, die sich nicht an Gesetze, Umweltstandards oder ethische Normen halten, werden von den Finanzmärkten immer häufiger abgestraft. Skandale können zu einem ernsthaften Reputationsrisiko werden - mit Auswirkungen auf den Aktienkurs, die Kreditwürdigkeit sowie Bank- und Kundenbeziehungen.

Das hat auch bei Investoren und Portfoliomanagern zum Umdenken geführt. Statt immer neue Finanzprodukte mit grünen Etiketten zu bekleben, lassen sie Nachhaltigkeitsindikatoren direkt in den Investmentprozess mit einfließen.

Die Indikatoren umfassen etwa die Bemühungen von Konzernen, die Umwelt zu schützen, aber auch den Umgang mit Mitarbeitern oder die Vergütung und die Zusammensetzung des Topmanagements. Zusammengefasst werden die Umwelt-, Sozial- und Governance-Standards unter der englischen Abkürzung ESG.

Für immer mehr Portfoliomanager haben sie einen ähnlichen Stellenwert wie die harten Finanzkennzahlen, etwa Umsatz, Gewinn oder Verschuldung. Nicht grüne Fonds aufzulegen ist die Devise - sondern bestehende Fonds grüner zu machen.

So sagt etwa Mike Amey, der beim Vermögensverwalter Pimco die Nachhaltigkeitsstrategie verantwortet: "Wir integrieren ESG-Kriterien überall." Die Allianz-Tochter mit einem verwalteten Vermögen von rund 1,71 Billionen Dollar habe schon immer einen langfristigen und wertsichernden Anlageansatz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...