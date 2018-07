Mannheimer Morgen um Mangel an Fachkräften Überschrift: Wachsende Konkurrenz Die Klagen der deutschen Wirtschaft über den Fachkräftemangel sind schon lange zu hören. In den vergangenen Monaten hat sich die Not noch verschärft, die Forderungen nach einem modernen Einwanderungsgesetz werden immer lauter Ein solches Gesetz ist sinnvoll und längst überfällig. Länder wie Kanada oder Australien machen vor, wie es funktionieren kann. Fraglich ist aber, ob ein solches Gesetz die massiven Probleme, die der demografische Wandel bringt, lösen kann. Es kann aber dazu beitragen, dass die Fachkräftelücke nicht ganz so bedrohlich wie befürchtet für den Standort Deutschland wird. Zudem das Problem ist kein rein deutsches, wie die Engpässe bei HeidelbergCement belegen. Und sie belegen wieder einmal, wie eng verzahnt die globale Wirtschaft doch ist. Die Entscheidungen einer Regierung oder einer Region bringen meist nicht vorhersehbare Wechselwirkungen mit sich. Das haben auch die jüngsten, durch die USA ausgelösten Handelskonflikte gezeigt. Allerdings ist der aktuelle Mangel an gut qualifizierten Fachkräften auch die Folge einer eigentlich positiven Situation. In vielen Ländern brummt die Wirtschaft, die Unternehmen kommen mit ihren Aufträgen nicht nach. Deshalb konkurrieren Branchen und Arbeitgeber um die besten Mitarbeiter. ========================= Unsere Kommentare im Morgenweb: Politik: http://bit.ly/1MCIyI0 Wirtschaft: http://bit.ly/1RymHTn Vermischtes: http://bit.ly/22G267s Kultur: http://bit.ly/1Rh6cix Sport: http://bit.ly/1MCJg88 =============================================== MANNHEIMER MORGEN Großdruckerei und Verlag GmbH Redaktion Andrea Marx Redaktionssekretärin amarx@mamo.de T +49 (0) 621 392-1332 F +49 (0) 621 392-261490 Dudenstraße 12-26 68167 Mannheim www.mannheimer-morgen.de Sitz der Gesellschaft und Handelsregister Mannheim, HRB 2664 Geschäftsführung: Dr. Björn Jansen, Jost Bauer

