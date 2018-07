Berlin (ots) - Wäre es nicht sinnvoller, die sieben Millionen Euro, auf die Berlin großzügig verzichtet, in die Ausbildung der dringend benötigten Erzieher umzuleiten - und das ab sofort? Kita und Bildung sind Ländersache, daher muss Berlin nicht erst auf das von Bundesfamilienministerin Franziska Giffey in Aussicht gestellte Gute-Kita-Gesetz warten. ... Die meisten Erzieher sind auf eine teure schulische Ausbildung angewiesen, weil es nur wenige berufsbegleitende Ausbildungsplätze gibt. Die Einrichtungen sind nämlich häufig nicht bereit auszubilden, weil Azubis zumindest teilweise auf den Personalschlüssel angerechnet werden. Das könnte man sofort ändern.



