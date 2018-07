PHILADELPHIA, July 31, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Spark Therapeutics (NASDAQ:ONCE), ein voll integriertes Gentherapie-Unternehmen, das infrage stellt, dass genetische Krankheiten unvermeidbar sind, wird am Dienstag, 7. August 2018, um 8.30 Uhr ET (Ostküstenzeit) eine Telefonkonferenz veranstalten, um über die Unternehmens- und Finanzergebnisse des zweiten Quartals zum 30. Juni 2018 und die neuesten Geschäftserfolge zu sprechen.

Über Spark Therapeutics

Bei Spark Therapeutics, einem voll integrierten Unternehmen, das im Bereich Erforschung, Entwicklung und Bereitstellung von Gentherapien tätig ist, stellen wir infrage, dass genetische Krankheiten wie Erblindung, Hämophilie und neurodegenerative Erkrankungen unvermeidbar sind. Wir haben unsere Technologie erfolgreich in der ersten von der FDA in den USA genehmigten Gentherapie für eine genetische Erkrankung angewandt. Derzeit befinden sich drei Programme in klinischen Studien, darunter Produktkandidaten, die vielversprechende frühe Ergebnisse bei Hämophilie-Patienten gezeigt haben. Bei Spark sehen wir den Weg in eine Welt, in der kein Leben durch genetische Krankheiten eingeschränkt wird. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.sparktx.com . Folgen Sie uns auch auf Twitter und LinkedIn .

