Bob Dudley, der CEO von BP, ist hochzufrieden mit den Ergebnissen seines Unternehmens. Es ist das sechste Quartal in Folge, in denen BP die Erwartungen der Analysten übertrifft. Als Folge desssen wurden die Dividenden um 2,5% auf 10,25 Cents pro Aktie angehoben. Die erste Erhöhung in 15 Quartalen.

BP im globalen Kontext gut aufgestellt

In einem Interview mit CNBC sagte Dudley, "die Unternehmensstrategie sei vor 6 Quartalen geändert worden und nun übertreffen wir seit 6 Quartalen die Erwartungen." ... (Benjamin Fitzgerald)

