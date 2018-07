Mercedes Benz steht vor der größten Umstrukturierung in der Firmengeschichte. So sollen aus fünf Geschäftsfelder drei eigenständige Einheiten unter dem Dach einer Holding geschaffen werden: Mercedes-Benz, Truck und Mobility. So haben es der Vorstand und der Aufsichtsrat beschlossen.

Mehr Flexibilität

So soll zum einen der Fokus auf die technologischen Herausforderungen der Automobilbranche gelegt werden und besser auf Neuerungen eingegangen werden können, zum anderen erleichtert dies ... (Benjamin Fitzgerald)

