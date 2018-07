Solide Performance im 2. Quartal 2018: Konzernumsatz von $377,2 Mio. (+8% bei tatsächlichen Wechselkursen, +6% bei konstanten Wechselkursen (CER)) gegenüber 5-6% CER Prognose Operative Marge von 14% des Konzernumsatzes; die bereinigte operative Marge steigt auf 27% des Konzernumsatzes, auf der Basis einer Verbesserung von 2,2 Prozentpunkten CER Gewinn je Aktie von $0,16; bereinigter Gewinn je Aktie $0,33 ($0,33 CER) gegenüber ~$0,31- 0,32 CER Prognose Freier Cashflow steigt um 98% auf $94.1 Mio.

Weiterentwicklung des Sample to Insight-Portfolios: QuantiFERON-Test auf latente Tuberkulose verzeichnet ein starkes zweistelliges CER Wachstum; neue internationale Richtlinien bestätigen den Wert von Screening mit modernen Bluttests Positive Kundenresonanz in Europa für QIAstat-Dx als syndromische Testplattform der nächsten Generation NGS Umsätze auf gutem Weg, das Ziel für 2018 von über $140 Mio. durch Wachstum des GeneReader NGS-Systems und der Plattform-agnostischen Lösungen zu erreichen

QIAGEN bestätigt Ausblick für 2018 bezüglich des Anstiegs des Konzernumsatzes und des bereinigten Gewinns je Aktie

QIAGEN N.V. (NYSE: QGEN; Frankfurt Prime Standard: QIA) gab heute die Ergebnisse der operativen Tätigkeit für das zweite Quartal und das erste Halbjahr 2018 bekannt. Danach wurden die Ziele für das Wachstum des Konzernumsatzes erreicht und für den bereinigten Gewinn je Aktie übertroffen und das Wachstum des "Sample to Insight"-Portfolios für molekulare Testlösungen über das gesamte Spektrum von der Grundlagenforschung bis zur klinischen Gesundheitsfürsorge weiter vorangetrieben.

"Unsere Ergebnisse für das zweite Quartal 2018 zeigen eine solide Performance und weitere Fortschritte auf dem Weg zur Erreichung der Ziele, die wir uns für ein aufregendes Jahr voller Wachstum gesetzt haben", so Peer M. Schatz, Vorstandsvorsitzender der QIAGEN N.V. "Wir befinden uns auf gutem Wege, unsere Ziele in Bezug auf höheren Umsatz und bereinigten Gewinn zu erreichen. Gleichzeitig gewinnt unser Sample to Insight-Portfolio an Dynamik und wir schaffen Werte für unsere Kunden und Stakeholder."

Die vollständige Pressemitteilung finden Sie hier

