Die Dole Food Company gab heute bekannt, dass der Eigentümer David H. Murdock den Verkauf einer 45%igen Beteiligung an der Dole Food Company an Total Produce, plc, das führende europäische Frischeproduktunternehmen mit Sitz in Dublin, Irland, abgeschlossen hat. Dies erfolgt nach der Genehmigung der Transaktion durch die Europäische Kommission (die "EK").

"Ich freue mich auf die Zukunft von Dole in unserer Beziehung zu Total Produce. Es hat eine lange und erfolgreiche Geschichte in der Frischeproduktbranche und ich bin überzeugt, dass Dole als führende Frischeproduktmarke in der Lage sein wird, dieses Know-how zu nutzen, um unsere Position weltweit auszubauen", sagte David Murdock. "Sowohl Dole als auch Total Produce haben einen Perfektionsstandard, der die Branche bei Innovationen anführt, und gemeinsam werden wir unsere Mission, der Welt Produkte von höchster Qualität zu liefern, weiterführen."

Total Produce bringt eine starke und sachkundige Branchenführerschaft und Expertise ein. Das Unternehmen unterscheidet sich von vielen seiner Mitbewerber durch seine lokale und globale Infrastruktur und insbesondere durch die Vertriebskapazitäten und die Präsenz vor Ort in den wichtigsten Anbaugebieten der Welt. Mit dieser Investition verbessert Dole seine langfristigen Wachstumsperspektiven und steigert seine Fähigkeit, seine Kunden zu bedienen.

Nach Abschluss der Transaktion werden Total Produce und David H. Murdock über ausgewogene Governance-Rechte in Bezug auf Dole verfügen. Der Verwaltungsrat von Dole besteht aus sechs Mitgliedern, von denen drei von Herrn David H. Murdock (Frau Janine Peck, Frau Roberta Wieman und Herr David H. Murdock) und drei von Total Produce (Herr Carl McCann, Herr Rory Byrne und Herr Jimmy Tolan) ernannt werden.

Herr David H. Murdock wird Vorsitzender von Dole bleiben und Herr Carl McCann wird zum stellvertretenden Vorsitzenden ernannt. Wichtige Entscheidungen bedürfen der Zustimmung von mindestens jeweils einem Vorstandsmitglied, das von Total Produce und Herrn David H. Murdock ernannt wurde.

Herr Johan Lindén bleibt President und CEO von Dole, und auch das Managementteam bleibt in seiner jetzigen Position und wird das Unternehmen auch in Zukunft leiten.

"Wir freuen uns, diese sehr umfangreiche Transaktion mit David Murdock abzuschließen, der seit dem Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an Dole im Jahr 1985 eine inspirierende und visionäre Führungspersönlichkeit ist", sagte Carl McCann, Vorsitzender von Total Produce. "Dole ist eines der weltweit führenden Unternehmen für Frischeprodukte und wir freuen uns sehr auf die enge Zusammenarbeit mit David und seinem exzellenten Managementteam, um das Geschäft in Zukunft weiterzuentwickeln."

Die Führungskräfte beider Unternehmen sind sich einig, dass Kunden von Dole, Züchter und Partner die gleiche hohe Qualität erwarten können wie bisher. Das wird sich mit dieser Transaktion nicht ändern.

Über die Dole Food Company, Inc.

Die Dole Food Company, Inc. ist einer der größten Hersteller und Vermarkter von qualitativ hochwertigem frischem Obst und Gemüse weltweit. Dole ist bei vielen der verkauften Produkte Branchenführer und ein starker Fürsprecher bei gesunder Ernährung und Ernährungserziehung. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.dole.com.

Über Total Produce, PLC

Total Produce ist einer der weltweit größten und erfolgreichsten Anbieter von Frischeprodukten. Total Produce ist in 25 Ländern tätig und verfügt über eine globale Infrastruktur mit über 146 Standorten in Europa, Nord- und Südamerika und Indien, die Anbau, Beschaffung, Import, Verpackung, Vermarktung und Vertrieb von über 300 Frischeprodukten umfasst. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.totalproduce.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180731005941/de/

Contacts:

Dole Food Company, Inc.

William Goldfield, 818-874-4647

william.goldfield@dole.com