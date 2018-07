In Mexiko ist am Dienstag ein Flugzeug verunglückt. Der Vorfall habe sich am Flughafen oder in der Nähe der Stadt Durango ereignet, teilten die lokalen Behörden mit.

Die Fluggesellschaft Aeroméxico bestätigte ein Unglück auf der Fluglinie zwischen Durango und Mexiko-Stadt. Es soll sich um eine Maschine des Typs Embraer 190 handeln. Solche Flugzeuge können bei einer engen Bestuhlung bis zu 118 Passagiere aufnehmen, hinzu kommen Besatzungsmitglieder. Wie viele Menschen tatsächlich an Bord waren, war zunächst unbekannt.

Auch die genauen Umstände waren unklar.