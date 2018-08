Düsseldorf (ots) - Bauernverbandspräsident Joachim Rukwied sieht alle Landwirte in der Pflicht, neue Klima-, Ackerbau- und Tierhaltungsstrategien zu unterstützen. Mit Blick auf die Debatte über den Einfluss traditioneller Landwirtschaft mit Massentierhaltung und Pflanzengiften auf den Klimawandel sagte Rukwied der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Mittwoch): "Wir wissen, dass auch wir Teil der Lösung sein müssen." Der Bauernverband habe sich eigene Emissionsreduktionsziele gesetzt und eine Ackerbaustrategie zur "eindeutigen Veränderung" in Richtung Nachhaltigkeit erarbeitet. Bei der Tierhaltung habe der Verband einen Vorschlag für eine verbindliche Herkunfts- und Haltungskennzeichnung gemacht. Zur besseren Eigenvorsorge für Hilfe bei Schäden durch Hitze und Trockenheit forderte er eine ermäßigte Steuer bei entsprechenden Versicherungen. Derzeit seien die Policen zu teuer.



www.rp-online.de



OTS: Rheinische Post newsroom: http://www.presseportal.de/nr/30621 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_30621.rss2



Pressekontakt: Rheinische Post Redaktion Telefon: (0211) 505-2621