Fresh Del Monte Produce Inc. berichtete am Dienstag für das zweite Quartal (Q2) 2018 einen Nettoumsatz von 1.272,4 Millionen USD gegenüber 1.147,1 Millionen USD in dem Q2 2017. Der Anstieg des Nettoumsatzes war das Ergebnis eines höheres Umsatzes in den Geschäftssegmenten anderes Frischobst und -gemüse und gebrauchsfertige Lebensmittel des Unternehmens, vor allem infolge...

