In der ersten Juliwoche sind bereits die ersten Zwetschgen eingetroffen, die zu 70,37 €/dt verkauft wurden. Eine Woche später sind bei steigenden Mengen die ersten Aktionen im LEH angelaufen. In der laufenden Woche befindet sich der Markt in der Haupternte, weshalb die Preise mittlerweile auf 54,84 €/dt gefallen sind. Bildquelle: Shutterstock.com Dieses Jahr wurden bereits...

