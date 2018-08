Amazon.com gab letzte Woche seine Finanzergebnisse für das zweite Quartal (Q2) bekannt, das am 30. Juni 2018 mit einem Umsatzplus von 39% auf 52,9 Millionen USD endete, verglichen mit 38,0 Milliarden USD in dem Q2 2017. Die Betriebseinnahmen sind in dem Q2 auf 3,0 Milliarden USD gegenüber 628 Millionen USD in dem Q2 2017 gestiegen. Quelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com Der...

Den vollständigen Artikel lesen ...