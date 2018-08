Vertragsabschlussdatum ist der 31. Juli 2018

Führendes gesamteuropäisches Unternehmen für Kunststoffverpackungen für Lebensmittel und andere Anwendungen

COVERIS Group und Lindsay Goldberg LLC, eine der erfahrensten weltweit tätigen privaten Investitionsgesellschaften, haben die Überleitung des Unternehmens für feste Verpackungen "COVERIS Rigid", zusammengefasst unter Coveris Holdings S.A., an Lindsay Goldberg LLC abgeschlossen

COVERIS Rigid ist mit seinem Umsatz von 560 Mio. einer der führenden Anbieter innovativer Verpackungslösungen. Mit 18 Fertigungsstätten und 3.500 Mitarbeitern in Europa und den USA ist COVERIS Rigid ein bevorzugter Lieferant für hochkarätige Kunden sowie für lokale Lebensmittelproduzenten und versorgt die Branchen für Milchprodukte und Aufstriche, industriell verarbeitete und frische Lebensmittel und Gastronomie mit leistungsfähigen Kunststoffverpackungen. Mehrere Non-Food-Anwendungen runden das umfangreiche Angebot von Produkten, die auf Technologien für Thermoformung, Spritzguss und Dekoration basieren, ab.

Mit dieser Transaktion verfolgt die Coveris Group das Ziel, ihr Geschäftsportfolio neu auszurichten. Zugleich wird ihre Strategie, sich auf hoch leistungsfähige und nachhaltige Verpackungslösungen für Lebensmittel, Tierfutter, die Märkte für Medikamente und Pharma sowie für weitere wachsende Verbrauchersegmente vor allem in Europa zu konzentrieren, damit weiter realisiert.

Jakob Mosser, CEO der CEO Coveris Group, erklärte: "Der Verkauf von Rigid. der auf unsere kürzlich erfolgte Veräußerung in Nord- Mittel- und Südamerika folgt, stellt einen bedeutenden und erfolgreichen Meilenstein für unsere Strategie dar, Coveris in einen der europäischen Meister für flexible Verpackungslösungen auf Kunststoff- und Papierbasis zu transformieren."

Dieter Bergner, CEO von COVERIS Rigid, sagte weiter: "Wir sind hocherfreut, dass Lindsay Goldberg unser neuer Partner ist. Dank der Expertise von Lindsay Goldberg mit Verpackungen und seines globalen Netzwerks werden wir es COVERIS Rigid ermöglichen, die Entwicklung zu einem bevorzugten Händler für innovative Verpackungslösungen mit einer internationalen Präsenz fortzuführen."

Das Unternehmen wird in den kommenden Wochen umfirmieren, und sämtliche Firmen von COVERIS Rigid werden in "PACCOR", seinen gut bekannten Firmennamen bevor des Rigid-Verpackungsgeschäft 2013 mit COVERIS fusionierte, umbenannt.

Über Coveris

Als führendes internationales Fertigungsunternehmen bietet Coveris Lösungen an, die die Sicherheit, Qualität und Zweckmäßigkeit von Alltagsprodukten verbessern. In Zusammenarbeit mit den angesehensten Marken der Welt entwickelt Coveris unverzichtbare Produkte, die alles, von Lebensmitteln, die wir essen, über medizinische Verbrauchsgüter bis hin zum Touchscreen-Gerät in unseren Taschen schützen, und leistet täglich einen Beitrag im Leben von Millionen Menschen.

Coveris ist eine Portfolio-Tochtergesellschaft von Sun Capital Partners, Inc.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

