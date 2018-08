"Handelsblatt" zum Treffen Trump-Rohani:

"Anders als Kim in Nordkorea ist Rohani keineswegs der Alleinherrscher im Iran. Im Gegenteil. Ihm sitzt der konservative religiöse Führer Ali Khamenei mit seiner Revolutionsgarde im Nacken, der Amerika gerne mal als "Satan" beschimpft und den Bruch beim Atomabkommen nutzt, um die Öffnung seines Landes zum Westen zu verhindern. Ein Treffen Rohanis mit Trump wäre für die Mullahs im Moment also kein PR-Erfolg, sondern ein Gipfel mit dem Teufel. Trumps "Ich-rede-mit-jedem"-Diplomatie ist von entwaffnender Naivität. Sein unerschütterlicher Glaube, bei den Gipfeltreffen stets die Oberhand zu behalten, hält den mageren Ergebnissen jedoch nicht Stand. Es sei denn, der Egomane im Weißen Haus, misst seinen Erfolg an den Schlagzeilen."/yyzz/DP/he

