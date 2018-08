"Westfälische Nachrichten" zu Schule/Handynutzung:

"Auf den ersten Blick hat ein generelles Handy-Verbot an Schulen, wie es jetzt in Frankreich beschlossen wurde, seinen Charme. Strikte Vorgaben erleichtern es den Lehrern, die Störungen durch SMS, WhatsApps oder Ähnliches im Unterricht zu unterbinden. Doch sinnvoll ist dieses Verbot nicht. Denn viele Schulen sind digital noch nicht so aufgestellt, dass sie auf die Medien verzichten können, die die Kinder selbst mitbringen."/be/DP/he

AXC0009 2018-08-01/05:35