"Berliner Morgenpost" zu Pünktlichkeit im Flugverkehr:

"An den Berliner Flughäfen Tegel und Schönefeld ist die Lage ganz normal. Das heißt: Sie ist so schlecht wie fast überall. Vielleicht sogar etwas besser, was ja angesichts der sonstigen Lage der Berliner Luftfahrt (Stichwort BER) und des Chaos rund um Air Berlin ehrenwert erscheint. Die alten Flughäfen mit ihren wackeren Mannschaften schaffen es also doch noch und halten hoffentlich durch, bis der BER irgendwann einmal fertig wird. Dennoch müssen wir überlegen, wie wir den wachsenden Flugverkehr abwickeln wollen. Eine einheitliche europäische Flugsicherung würde helfen, außerdem effizientere Sicherheitskontrollen, mehr Abfertigungskapazitäten, neue Startbahnen, längere Betriebszeiten. Wer das nicht möchte, wird mit dem Verspätungschaos leben müssen. Oder das Angebot wird verknappt, weil die bestehende Infrastruktur es nicht eben hergibt, dass Millionen Menschen zum Taxipreis durch Europa jetten."/be/DP/he

AXC0010 2018-08-01/05:35