Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) leitet am Mittwoch (9.30) erstmals eine Sitzung des Bundeskabinetts - der Finanzminister stellt zugleich mehrere Vorhaben vor. Zum einen geht es um einen stärkeren Kampf gegen Umsatzsteuerbetrug im Online-Handel. Außerdem plant die Bundesregierung einen Steuervorteil für Dienstwagen mit Elektroantrieb. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) bringt ein Gesetz ein, das die Personalnot in der Pflege lindern soll. Geplant sind 13 000 zusätzliche Stellen in der Altenpflege. In Kliniken soll jede aufgestockte Stelle voll von den Krankenkassen bezahlt werden.

Auch die angespannte Lage vieler Landwirte wegen der anhaltenden Dürre ist Thema im Kabinett. Agrarministerin Julia Klöckner (CDU) will darüber berichten. Scholz leitet die Ministerrunde zum ersten Mal. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) weilt im Urlaub./hoe/sam/DP/he

AXC0014 2018-08-01/05:49