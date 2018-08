Düsseldorf (ots) - Zu den Gewinnern der Hitze gehört bei der Stromerzeugung die Braunkohle: "Bei der Braunkohle sind aktuell alle Anlagen in Betrieb", sagte der RWE-Sprecher der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Mittwoch). Lediglich ein Block in Niederaußem, der sich in Revision befinde, sei nicht in Betrieb. Die Braunkohle profitiert von der aktuellen Stromnachfrage, die fast so hoch wie im Winter ist. Laut Branchenverband BDEW sind es derzeit im Schnitt 1,36 Mrd. Kilowattstunden pro Tag. Im Winter 15/16 und 16/17 waren es im Schnitt pro Tag 1,39 Mrd. Kilowattstunden, sagte die BDEW-Sprecherin der Redaktion. "In diesen Wochen haben die Klimageräte - aber auch andere Kühlgeräte wie Gefriertruhen - einen Einfluss auf den Stromverbrauch", so die BDEW-Sprecherin.



Braunkohle wird anders als Steinkohle nicht per Schiff über Flüsse angeliefert, sondern kommt aus den angrenzenden Tagebauen.



