=== *** 07:00 DE/Osram Licht AG, Ergebnis 3Q (07:30 Telefonkonferenz), München *** 07:00 DE/Norma Group SE, ausführliches Ergebnis 2Q (14:00 Telefonkonferenz), Maintal *** 07:00 FR/BNP Paribas SA, Ergebnis 2Q, Paris *** 07:00 LU/Arcelormittal SA, Ergebnis 2Q, Luxemburg 07:00 NL/DSM NV, Ergebnis 1H, Heerlen 07:15 FR/Air France-KLM Group, Ergebnis 2Q, Paris *** 07:30 DE/Infineon Technologies AG, Ergebnis 3Q (11:00 Telefonkonferenz), Neubiberg 07:30 DE/Koenig & Bauer AG (KBA), Ergebnis 2Q, Würzburg 07:30 DE/Vossloh AG, Ergebnis 1H, Werdohl 07:30 DE/Comdirect Bank AG, Ergebnis 2Q, Quickborn 07:30 IT/Assicurazioni Generali SpA, Ergebnis 1H, Triest *** 08:00 GB/Lloyds Banking Group plc, Ergebnis 1H, London *** 08:15 GB/Rio Tinto plc, Ergebnis 1H, London *** 08:30 DE/Volkswagen AG (VW), Ergebnis 2Q (10:00 PK, 14:00 Telefonkonferenz für Analysten und Investoren), Wolfsburg 09:30 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Juli PROGNOSE: 53,0 zuvor: 53,3 *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Juli (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 53,1 1. Veröff.: 53,1 zuvor: 52,5 *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Juli (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 57,3 1. Veröff.: 57,3 zuvor: 55,9 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone Juli (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,1 1. Veröff.: 55,1 zuvor: 54,9 *** 10:30 GB/Einkauf smanagerindex verarbeitendes Gewerbe Juli PROGNOSE: 54,0 zuvor: 54,4 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung 10-jährige Bundesanleihe über 3 Mrd EUR 12:10 NL/Ferrari NV, Ergebnis 2Q, Amsterdam 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 13:30 IT/Intesa Sanpaolo SpA, Ergebnis 2Q, Turin 13:30 US/Sprint Corp, Ergebnis 1Q, Overland Park *** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht Juli Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +185.000 Stellen zuvor: +177.000 Stellen *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Juli (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,5 1. Veröff.: 55,5 zuvor: 55,4 *** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Juli PROGNOSE: 59,5 Punkte zuvor: 60,2 Punkte *** 16:00 US/Bauausgaben Juni PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm *** 16:30 US/Rohöllagerbestände (Woche) *** 20:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung Fed-Funds-Zielsatz PROGNOSE: 1,75% bis 2,00% zuvor: 1,75% bis 2,00% 22:00 DE/Morphosys AG, Ergebnis 1H, Martinsried *** 22:05 US/T-Mobile US Inc, Ergebnis 2Q, Bellevue 22:10 US/Tesla Inc, Ergebnis 2Q, Palo Alto 23:30 CA/Nutrien Ltd, Ergebnis 2Q, Saskatoon *** - US/Kfz-Absatz Juli - Feiertagsbedingt bleiben die Börsen in der Schweiz geschlossen ===

