Die Scorpio Tankers Inc. (ISIN: MHY7542C1066, NYSE: STNG) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 0,01 US-Dollar je Aktie ausbezahlen. Die Zahlung soll am 27. September 2018 (Record date: 20. September 2018) erfolgen. Unter Zugrundelegung der jetzigen Dividende schüttet Scorpio Tankers 0,04 US-Dollar im Gesamtjahr aus. Auf Basis des derzeitigen Börsenkurs von 2,15 US-Dollar (Stand: 31. Juli 2018) entspricht dies einer aktuellen ...

