SIMONA Aktiengesellschaft: Akquisition im US-Kunststoffmarkt DGAP-Ad-hoc: SIMONA Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Firmenübernahme SIMONA Aktiengesellschaft: Akquisition im US-Kunststoffmarkt 01.08.2018 / 07:02 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Kirn, 01.08.2018. Der SIMONA Konzern hat die Premier Material Concepts, LLC (PMC), Findlay, Ohio, USA, erworben. PMC ist ein Extrusionsunternehmen, das vor allem Kunststoffplatten für Caravan-, Agrar- und Industrieanwendungen herstellt. Das Unternehmen erwirtschaftete 2017 einen Umsatz von ca. 27 Mio. USD und beschäftigt mehr als 60 Mitarbeitende. PMC konzentriert sich in attraktiven Nischenmärkten für Tiefziehanwendungen auf High-Performance-Plastics, die spezielle Lösungen und hohe Materialkompetenz erfordern. Zu den verarbeiteten Materialien gehören vor allem TPO, ABS und Kombinationen aus Vinyl und Acrylic mit ABS. PMC zeichnet sich durch hohe Flexibilität in der Produktion und starke eigene Kapazitäten in der Produktentwicklung aus. PMC gehörte einem Private Equity Unternehmen. 01.08.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: SIMONA Aktiengesellschaft Teichweg 16 55606 Kirn an der Nahe Deutschland Telefon: 06752-14-997 Fax: 06752-14-738 E-Mail: eric.schoenel@simona.de Internet: www.simona.de ISIN: DE0007239402 WKN: 723940 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin Ende der Mitteilung DGAP News-Service 709669 01.08.2018 CET/CEST

