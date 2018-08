Die französische Großbank BNP Paribas hat im zweiten Quartal überraschend viel verdient. Trotz des starken Euro, steigender Kosten und schwacher Geschäfte an den Anleihemärkten konnte der Gewinn im Vergleich zum Vorjahr stabil gehalten werden. Positiv wirkten sich die gesunkene Vorsorge für Kreditausfälle aus. Zwischen April und Ende Juni habe der Überschuss wie im Vorjahresquartal knapp 2,4 Milliarden Euro betragen, teilte die im EuroStoxx 50 notierte Bank am Mittwoch in Paris mit. Experten hatten mit einem Gewinnrückgang gerechnet. Auch bei den Erträgen schnitt die BNP Paribas besser ab, als Experten erwartet hatten. Sie legten um 2,5 Prozent auf 11,2 Milliarden Euro zu. An der Börse könnten sich die Zahlen positiv auf die zuletzt schwächelnde Aktie auswirken. Diese ist im bisherigen Jahresverlauf um rund elf Prozent gefallen und damit stärker als der Branchenindex./zb/jha/

ISIN EU0009658145 FR0000131104

AXC0041 2018-08-01/07:22