Die Nummer 2 auf dem Schweizer Bankenmarkt konnte ihren Nettogewinn auf 647 Mio. Franken erhöhen. Dies war mehr als doppelt so viel wie im Vorjahreszeitraum. BeimVorsteuergewinn durchbrach Credit Suisse die Milliarden-Schwelle und wies 1,05 Mrd. Franken aus, ein Plus von 81 %.Die Grundlagen für dieses sehr gute Ergebnis, das über den Erwartungen lag, wurden in faktisch allen Geschäftsbereichen gelegt. Bei der Vermögensverwaltung konnte die Credit Suisse einen weiteren Zufluss von Netto-Neugeldern in Höhe von 9,1 Mrd. Franken verbuchen. Die UBS hat im gleichenZeitraum einen Abfluss von 1,2 Mrd. Franken zu verzeichnen. Damit bleibt die Credit Suisse auf bestem Weg, ihr selbstgestecktes Restrukturierungsziel zu erreichen. Aktuell befindet sich die Bank in der letzten Phase der dreijährigen Restrukturierung und es liegen noch zwei Quartale bis zum offiziellen Abschluss vor dem Kreditinstitut. An der Börse gab es für die Zahlen viel Applaus. Was auch aus technischer Sicht wichtig ist. Denn damit bekommt die Aktie nun die wichtige Chance, aus dem seit Jahresanfang bestehendenAbwärtstrend auszubrechen. Wenn wir nicht schon investiert wären, würden wir an dieser Stelle sicherlich grundsätzlich zum Kaufen raten. So bestätigen wir unsere bisherige Empfehlung, wobei nach erfolgtem Ausbruch aus dem Abwärtstrend auch Nachkäufe angezeigt wären.



Dies ist ein Ausschnitt aus dem Zürcher Trend Nr. 31 vom 1.8.2018.



