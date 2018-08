Von Jeremy C. Owens

NEW YORK (Dow Jones)--Der Technologieriese Apple musste sich im Ranking der weltgrößten Smartphone-Hersteller im zweiten Quartal erstmals in acht Jahren mit der Bronzemedaille zufrieden geben. Der chinesische Hersteller Huawei zog an dem US-Konzern vorbei, wie der Marktforscher International Data Corp (IDC) berichtet.

Demnach wuchs der Marktanteil von Apple zwar von 11,8 Prozent im Vorjahresquartal auf 12,1 Prozent. Doch die Huawei Technologies Co. Ltd konnte ihren Anteil von 11 auf 15,8 Prozent noch stärker steigern. Lediglich der Marktführer Samsung Electronics Co konnte das noch toppen, auch wenn der Marktanteil des südkoreanischen Konzerns von 22,9 auf 20,9 Prozent schrumpfte.

"Das anhaltende Wachstum von Huawei ist gelinde gesagt beeindruckend, ebenso wie seine Fähigkeit, in Märkte vorzudringen, in denen die Marke bis vor kurzem weitgehend unbekannt war", sagte Ryan Reith von IDC.

Da Apple nach der Vorstellung neuer Produkte im Herbst üblicherweise an die Spitze rücke, sei es wahrscheinlich, dass 2018 und darüber hinaus Bewegung bei den Top-Positionen zu sehen sein werde.

Im zweiten Quartal gingen die Smartphone-Lieferungen insgesamt um 1,8 Prozent zurück. Das war laut IDC das dritte Quartal mit einem Rückgang in Folge.

