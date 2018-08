VIB Vermögen vermietet rund 6.500 Quadratmeter im Interpark an führenden koreanischen Mischkonzern DGAP-News: VIB Vermögen AG / Schlagwort(e): Sonstiges VIB Vermögen vermietet rund 6.500 Quadratmeter im Interpark an führenden koreanischen Mischkonzern 01.08.2018 / 07:29 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Corporate News VIB Vermögen vermietet rund 6.500 Quadratmeter im Interpark an führenden koreanischen Mischkonzern Neuburg/Donau, 01. August 2018 - Die VIB Vermögen AG wird zum 01. September 2018 ihre beiden Eigenentwicklungen in Vaihingen an der Enz und Kopernikusstraße 2 im Interpark bei Ingolstadt, fristgerecht und im Kostenplan fertigstellen. Mit der erfolgreichen Vermarktung der letzten freien Flächen werden beide Objekte vollvermietet in den Bestand übergehen. Das Objekt Kopernikusstraße 2 im Interpark, ein logistisch exzellenter Standort mit hervorragender Anbindung, hat zirka 13.700 Quadratmeter Mietfläche und ein Investitionsvolumen von rund 9,8 Millionen Euro. Begonnen wurde der Bau mit einer Vorvermietung von rund 7.200 Quadratmetern, Mieter ist ein mittelständisches Produktionsunternehmen. Für den gleichen Mieter wurde in Vaihingen an der Enz ein Logistikobjekt realisiert mit rund 11.800 Qaudratmeter vermietbarer Fläche und einem Investitionsvolumen von etwa 10,9 Millionen Euro. Noch vor Fertigstellung ist es der VIB Vermögen AG gelungen, die noch freien Flächen im Objekt Kopernikusstraße 2, Interpark mit rund 6.500 Quadratmeter an einen führenden koreanischen Mischkonzern zu vermieten, so dass nun beide Objekte langfristig und vollständig vermietet sind. Beide Objekte zusammen verfügen über etwa 25.500 Quadratemeter vermietbarer Fläche und generieren bei einem Investitionsvolumen von rund 20,7 Millionen Euro eine durchschnittliche Anfangsrendite von zirka 7,7 Prozent. "Die Vollvermietung beider Objekte bereits vor Fertigstellung unterstreicht zum einen die Attraktivität beider Standorte und zum anderen die hohe Kompetenz der VIB Vermögen hinsichtlich Eigenentwicklungen. Unsere gut gefüllte Grundstückspipeline wird es uns auch weiterhin ermöglichen, den Fokus auf Eigenentwicklungen zu legen und diese erfolgreich umzusetzen", sagt Martin Pfandzelter, Vorstandsvorsitzender der VIB Vermögen AG. Kontakt Investor Relations: VIB Vermögen AG Petra Riechert Tel.: + 49 (0)8431 9077-952 Tilly-Park 1 Fax: + 49 (0)8431 9077-929 86633 Neuburg/Donau E-Mail: petra.riechert@vib-ag.de Profil der VIB Vermögen AG (inkl. BBI Immobilien AG) Die VIB Vermögen AG ist eine auf Bestandshaltung von Gewerbeimmobilien spezialisierte mittelständische Gesellschaft, die seit nunmehr über 20 Jahren erfolgreich tätig ist. Der Fokus liegt auf Immobilien aus den Branchen Logistik/Light-Industry sowie Handel im wirtschaftsstarken süddeutschen Raum. Seit 2005 notieren die Aktien der VIB an den Börsen München (m:access) und Frankfurt (Open Market). Das Geschäftsmodell der VIB basiert auf einer "Develop-or-Buy-and-Hold"-Strategie: Zum einen erwirbt die VIB bereits vermietete Immobilien, zum anderen entwickelt sie von Grund auf neue Immobilien, um diese dauerhaft in den eigenen Bestand zu übernehmen und daraus Mieterlöse zu erzielen. Zudem ist die VIB an Gesellschaften mit Immobilienvermögen beteiligt. 01.08.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: VIB Vermögen AG Tilly-Park 1 86633 Neuburg/Donau Deutschland Telefon: +49 (0)8431 / 9077 952 Fax: +49 (0)8431 / 9077 973 E-Mail: petra.riechert@vib-ag.de Internet: www.vib-ag.de ISIN: DE0002457512 WKN: 245751 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 709617 01.08.2018

