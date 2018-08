Spaltrohrmotorpumpen werden vor allem in kritischen Prozessen immer häufiger als Alternative zur klassischen, per Gleitringdichtung abgedichteten Chemienormpumpe eingesetzt. Die prinzipbedingt hermetisch dichte Pumpe zeichnet sich gegenüber Pumpen mit mechanischer Gleitringdichtung durch einen robusteren Betrieb und geringere Wartungskosten aus. Beim Spaltrohrmotor sind Rotor und Stator des Elektromotors durch ein Spaltrohr getrennt, das sich im Luftspalt zwischen Stator und Rotor befindet. So sind die rotierenden Teile gegenüber der Umwelt hermetisch abgedichtet und bieten im Vergleich zu konventionellen Pumpen und auch zu magnetgekuppelten Pumpen zwei Sicherheitshüllen.

In der Praxis werden Spaltrohrmotorpumpen oft als Sonderausführungen gesehen und individuell für Projekte ausgelegt. Nachteile gegenüber Standardausführungen sind dabei die höheren Kosten und die längere Lieferzeit. "Vor allem die Lieferzeit wird heute immer wichtiger", erläutert Sebastian Dahlke, Geschäftsführer beim badischen Hersteller Hermetic-Pumpen. Der Anbieter hat deshalb zur Achema sein Pumpenprogramm neu aufgestellt und unterscheidet nun zwei Linen: die individuell nach den Anforderungen des Kunden gefertigten Maschinen der E-Line sowie die V-Line, bei der Lieferzeit und Preis im Vordergrund stehen. Letztere kommen bei einem definierten Anwendungsbereich zum Einsatz, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...