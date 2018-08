FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - KAUM BEWEGT - Der Dax dürfte am Mittwoch vorerst weiter auf der Stelle treten. Anleger positionieren sich vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed und zahlreichen Konjunktur- und Unternehmenszahlen erst einmal abwartend. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex etwa zwei Stunden vor Handelsbeginn denkbar knapp im Plus mit 12 809 Punkten.

USA: - STARKER MONATSABSCHLUSS - Der US-Leitindex Dow Jones Industrial hat am Dienstag zugelegt und den Juli mit einer starken Bilanz abgeschlossen. Das Tagesplus belief sich beim Kurs von 25 415,19 Punkten auf 0,43 Prozent. Auf Monatssicht steht ein Gewinn von 4,7 Prozent zu Buche. Seit Jahresanfang im Dow investierte Anleger haben bislang einen Gewinn von 2,8 Prozent eingestrichen.

ASIEN: - GEMISCHT - An den Börsen in Fernost ergibt sich am Mittwoch ein uneinheitliches Bild. Japans Nikkei 225 gewinnt 0,93 Prozent, während Hongkongs Hang Seng fast unverändert notiert und Chinas CSI 300 um 0,3 Prozent im Minus liegt. In China verunsichern die Sorgen über eine Eskalation im Handelskonflikt mit den USA die Anleger. Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg denkt US-Präsident Donald Trump darüber nach, die bis Ende August geplanten Strafzölle auf chinesische Importe im Wert von 200 Milliarden US-Dollar von den ursprünglich geplanten 10 auf sogar 25 Prozent zu erhöhen.

DAX 12.805,50 0,06%

XDAX 12.824,18 0,35%

EuroSTOXX 50 3.525,49 0,38%

Stoxx50 3.165,21 0,43%

DJIA 25.415,19 0,43%

S&P 500 2.816,29 0,49%

NASDAQ 100 7.231,98 0,54%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future Schlusskurs 161,59 -0,01%

Bund-Future Settlement 161,58 0,01%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1682 -0,08%

USD/Yen 111,94 0,06%

Euro/Yen 130,77 -0,03%

ROHÖL:

Brent 74,01 -0,20 USD

WTI 68,42 -0,34 USD

ISIN DE0008469008 DE0007203275 DE0008467416

AXC0050 2018-08-01/07:38